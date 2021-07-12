اليابان تفرض رابع حالة طوارئ في العاصمة لمواجهة كورونا خلال الأولمبياد

فرضت حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا رابع حالة طوارئ على العاصمة طوكيو في مواجهة فيروس كورونا اعتبارا من اليوم الاثنين، في محاولة لاحتواء عودة ظهور الإصابات بكوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه مع هذا الإجراء المقرر سريانه حتى 22 أغسطس المقبل ليغطي مدة إقامة أولمبياد طوكيو، تهدف الحكومة إلى الحد من تحركات الناس خلال الحدث الرياضي العالمي وكذلك فترة العطلة الصيفية بما في ذلك عطلة بون في اليابان منتصف أغسطس.

ومن المقرر انطلاق الألعاب الصيفية خلف أبواب مغلقة في جميع مقاطعات اليابان تقريبًا على أن تبدأ يوم 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ومع فرض حالة الطوارئ الجديدة، أعرب بعض الأشخاص عن مخاوفهم حيال زيادة معدل الإصابات في البلاد، فضلاً عن حالة عدم الرضا تجاه نهج الحكومة اليابانية في مكافحة الوباء.

وفي هذا الصدد، قالت توشيهيرو نوماتا البالغة من العمر 60 عامًا، إنه "من الطبيعي أن تقام المباريات بدون جمهور، ولكنني أعتقد أن دورة الألعاب الأولمبية بالتأكيد ستزيد من تدفق الناس، وأنا قلقة من يؤدي ذلك إلى زيادة أخرى في عدد الإصابات".



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.