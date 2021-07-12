رابط وخطوات حجز لقاح كورونا للمسافرين للخارج

خصصت وزارة الصحة موقعًا خاصًا لتوفير لقاح كورونا للمسافرين، وأعلنت الأسبوع الماضي عن تطوير وتحديث السيستم الخاص بالموقع الإلكتروني لتوفير لقاح كورونا للمسافرين للخارج بشرط التسجيل على السيستم مسبقًا وأشارت وزارة الصحة أن الموقع يتيح للمسافرين تلقي لقاح كورونا، وكذلك التطعيمات المخصصة للسفر لكل دولة على هذا الرابط حجز تطعيم كورونا للمسافرين للخارج (من هنا).

في الوقت نفسه، انتهت وزارة الصحة من تخصيص ١٧٩ مركزًا للتطعيمات الدولية عند السفر، وذلك استعدادا لادراج لقاح فيروس كورونا المستجد ضمن اللقاحات المخصصة للمسافرين بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بالمسافرين قبل مغادرة البلاد.

تفاصيل وخطوات تلقى لقاح كورونا فى مصر للمسافرين للخارج

وقالت وزارة الصحة إن توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا سيتم إتاحتها حسب نوعية اللقاح التي تطلبها كل دولة، وتتضمن اللقاحات التي يتم التسجيل بالرهبة في تلقيها عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بحجز لقاح كورونا للمسافرين للخارج.

هي لقاح استرازينيكا - سبوتنيك الروسي شوسينوفاك وسينوفارم

على أن يتم منح شهادة معتمدة تفيد حصوله على التطعيم لمن تلقوا اللقاح ويتم توثيقها من الجهات المختلفة بالإضافة إلى أن الشهادة تتضمن كود QR، كشهادة مؤمنه ضد التزوير تسيرا منها علي المسافرون للخارج.

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بالإضافة إلى أنه سيتم تعميم ذلك الإجراءات في جميع مراكز الحجز الصحي بالمطارات المصرية بعد التنسيق مع وزارة الطيران المدني، كما يتم تطبيق نفس الإجراءات على القادمين من الخارج لجميع المنافذ والمطارات المصرية.



الخطوات الخاصة بتسجيل المسافرين على رابط حجز تطعيم كورونا للمسافرين للخارج

اولا : ادخال كافة البيانات الخاصة بالمسافر بشكل صحيح

ثانيا : تحديد الحالة الخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن او الأصحاء

ثالثا: ثم تقوم الوزارة من التأكيد من صحة البيانات

رابعا : تحديد مركز موعد تلقي اللقاح

خامسا: تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية على هاتفك المحمول تتضمن الموعد

شروط وضعتها وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد 2021