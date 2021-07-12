اليابان تصدر «جوازات سفر كورونا» مجانًا

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو، اليوم الإثنين، إن جوازات سفر اللقاح التي تخطط اليابان لإصدارها للسماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا بالسفر دوليا ستكون مجانية.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي بأنه اعتبارا من 26 يوليو، سيتمكن الأشخاص من التقدم للحصول على الشهادات في البلديات حيث تم تسجيلهم كمقيمين في الوقت الذي حصلوا فيه على جرعات التلقيح الخاصة بهم.

وقال كاتو -وفقا لوكالة الأنباء اليابانية “كيودو”- إن موقع وزارة الخارجية على الإنترنت سيعرض قائمة بالدول والمناطق التي ستخفف إجراءات الحجر الصحي لمن لديهم جواز سفر لقاح.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.