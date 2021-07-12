الفلبين: توزيع 13 مليون جرعة لقاح كورونا

أفادت وزارة الصحة الفلبينية بأنه تم توزيع 13 مليونا و196 ألفا و282 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم /الاثنين/- أن 6ر9 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس، فيما حصل 5ر3 مليون شخص على الجرعة الثانية.

وتأمل الفلبين في تلقيح 58 مليون مواطن على الأقل (من أصل 110 ملايين مواطن هم تعداد سكانها)، هذا العام، لتتمكن من إعادة فتح البلاد بأمان بعد أن سجل الاقتصاد ركودا العام الماضي يعد الأسوأ منذ فترة ما بعد الحرب حيث أفقدت جائحة كورونا الملايين وظائفهم وسببت معاناة للكثير من الأعمال التجارية.



كورونا في كوبا

وفي نفس السياق، سجلت وزارة الصحة الكوبية، 6 آلاف و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و47 وفاة خلال حتي يوم الأحد..

ونقلت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية، عن الدكتور فرانسيسكو دوران، المدير الوطني لقسم علم الأوبئة بوزارة الصحة العامة الكوبية، قوله إنه بعد تسجيل الحالات الجديدة، ارتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 238 ألفا و491 شخصا، والوفيات إلى 1537 حالة، مشيرا إلى تعافي 204 آلاف و810 أشخاص منذ بداية الجائحة.



ترتيب إصابات كورونا عالميا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

