الإثنين 12 يوليو 2021
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عالم

وسائل اعلام فلسطينية: مستوطنون يقتحمون موقع ترسلة فى جنين

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون موقع ترسلة فى جنين

أفادت وكالة وفا الفلسطينية اليوم الاثنين باقتحام عشرات المستوطنين، فجر اليوم الإثنين، موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين.

 

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن عشرات المستوطنين المدججين بالهراوات اقتحموا الموقع بحماية حماية جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا المنطقة، مرددين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.

 

وفي سياق متصل، أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين بفلسطين السفير أحمد الديك، اليوم الأحد، أن الوزارة وعبر بعثة دولة فلسطين في جنيف تواصل طرح قضية جمع شمل الأسر الفلسطينية من جديد على المستوى الدولي، في إطار دعم الجهود التي تبذلها هيئة الشؤون المدنية في هذا الخصوص.

 

وقال الديك- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إن هذه القضية قد أثيرت في كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة في جلسة مجلس حقوق الإنسان مؤخرا، حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأضاف أن كلمة السفير خريشة تطرّقت إلى ضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في "لم الشمل"، والتي ما زالت سلطات الاحتلال تحرمها بشكل تعسفي وغير قانوني من العيش في الوطن تحت سقف واحد، وترفض السماح لها بالقوة من ممارسة حقها في المواطنة في وطنها وفي العمل والتنقل والحركة.

 

وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على فضح هذا الانتهاك الجسيم، وتسليط الضوء عليه على المستويات الدولية كافة، وعلى مستوى الأمم المتحدة، بحيث ستقوم بعثة دولة فلسطين في جنيف باستكمال نشاطها في هذا المجال، وإثارتها لهذه القضية الإنسانية بامتياز، سواء عبر طلب عقد جلسات استماع خاصة أو أنشطة تركز على هذه القضية، أو تقديم مشروع قرار فلسطيني بهذا الشأن في الوقت المناسب.

وكالة وفا الفلسطينية موقع ترسلة جنوب جنين عشرات المستوطنين أحمد الديك

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وائل لطفي

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