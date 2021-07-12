رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن: نضخ 80 طن يوميا ترتفع في العيد إلى 150

أكد أن سعر بيع اللحوم ثابت عند 85 جنيها منذ 5 سنوات

كشف العميد محمود السعدني، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن، لـ "الدستور" ان الشركة توفر اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة و لحوم الضأن والسودانية، وأنها توفر حوالي 80 طن لحوم يوميا للتوزيع علي المنافذ التموينية المختلفة لطرحها للجماهير خلال الأيام العادية لاحتياجات المواطنين، وترتفع الي 150 طن خلال أيام عيد الاضحي المبارك



كما كشف رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن، أن اللحوم التي توفرها الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تأتي من الابقار الحية ، التي تعاقدت عليها الوزارة مع السودان ويتم وضعها في محجر منطقة توشكي وأبو سمبل من قبل الدولة.

كشف بيطري على الماشية قبل الشحن من السودان

إلى أنه قبيل عملية الشحن من السودان يتم الكشف الطبي البيطري من قبل الإدارة العامة للخدمات البيطرية ولجنة متخصصة، وفور وصول الماشية لمنطقة توشكي أو أبو سمبل، ويوجد هناك طاقم بيطري كامل من وزارة الزراعة ويتم الكشف مرة أخرى على الأبقار للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، و في مجزر منطقة توشكي تدخل الماشية على المحجر وتغذيتها بالعليق والعشب المصري ثم تدخل على المجزر ويتم الذبح، وبعد ذلك يتم الكشف على اللحوم والتأكد من صلاحيتها وخلوها من الامراض وذبحها في توشكي ويتم الشحن في برادات في المجزر بالبساتين.

وأوضح "السعدني" أن معدل متوسط الضخ اليومي للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة بيبدأ للحوم من 50 إلي 80 إلي 100 طن يوميا، على جميع الفروع التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية تزيد أو تقل حسب احتياجات المجمعات، مضيفا أنه فور وصول اللحوم الي المجزر هنا بالبساتين بيتم الكشف البيطري عليها مرة ثالثة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ويتم الصرف اليومي للشركات وتصل الي 120 طن يومي في الذروة ، وخلال أيام عيد الأضحى تصل الي 150 طن يومي.

سعر بيع اللحوم ثابت عند 85 جنيها منذ 5 سنوات



و كشف "السعدني" أن السعر ثابت عند 85 جنيه منذ 5 سنوات، وهناك توجيهات بعدم رفع سعر اللحوم لضمان استقرار سعر السوق، إذا تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى طرح اللحوم الطازجة السودانى بسعر 85 جنيها للكيلو، وطرح اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيها، وتطرح الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو القائم طرح اللحوم الضأن السوداني المبردة بسعر 95 جنيها للكيلو.

وفيما يخص الخراف تأتي نوعين أما مذبوحة من السودان، ويتم تطبيق نفس الإجراءات عليها التي تتم على الأبقار، والكميات التي يتم استقدامها من الخراف متوسط من 15 إلي 20 ألف رأس، و بمتوسط الضخ اليومي من 1200 إلي 1500 رأس، و النوع الثاني هي الخراف الحية في المحجر داخل مجزر البساتين، وهناك شركات ومواطنين يشترون خراف حية من المجزر.

وأشار إلى أنه تم توزيع 10 برادات قادمة من ابوسمبل وتوشكي بمتوسط 100 طن لحوم في حدود 500 رأس ، والفترة دي بطلع للمجمعات الاستهلاكية ، وكل شركة تأخذ الكميات التي تحتاجها وفقا لمطالبها، و صلاحية اللحوم الطازجة 14 يوما، منوها إلى يتو توفير لحوم طازجة برازيلي وتطرح بسعر 100 جنيه ، وكذلك يتم توفير عجول حية برازيلي بيتم تربيتها في المزارع التي تقيمها الدولة ، وهناك بعض الجزارين الذين يأخذون من هذه التوعية من العجول ولكن بصفة ليست مستديمة .

أختام اللحوم



وقال رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لديها لائحة من الأختام التي يتم وضعها على اللحوم، موضحا أن اللحوم التي يكون عليها ختم أزرق هي المستوردة، و التي يكون عليها ختم أحمر هي رؤوس الماشية التي تم تربيتها في المزارع المحلية.

مجزر توشكي تابع لشركة جنوب الوادي



وأوضح "السعدني" أنه يوجد مجزر واحد تابع للشركة به صندوقين ذبح ومحجر بسعة 1200 رأس ماشية ، و3 ثلاجات تبريد سعة الواحدة 1500 طن ، و2 نفق للحوم التجميد تصل الطاقة التخزينية إلى 25 طن يوميا.

تقرير يومي للوزير حول ما يتم ضخه من اللحوم والخراف

وبين أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتلقى تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول ما يتم ضخه يوميا من اللحوم السودانية الطازجة بالمنافذ، وأفاد التقرير الوارد من القابضة ان الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ يوميا ما يقارب 100 طن من اللحوم السودانية الطازجة لأكثر من 1500 منفذ موزعين بمحافظات الجمهورية، وأن الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ حوالي 1500 رأسا من الخراف الحية المذبوحة يوميا لتلك المنافذ أيضا.

و أكد أن المجزر يقوم بالكشف الطبي اللازم على اللحوم عند وصولها، مشيرا إلى أنها تأتي في برادات من جنوب مصر بعد ذبحها بمجزر جنوب الوادي داخل الأراضي المصرية، وأنه تم الاستعانة بعدد كبير من العمال لتفريغ وتحميل تلك اللحوم وتوزيعها في برادات على السبع شركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف أن الدكتور علي المصيلحي يتابع يوميا ما يضخ من اللحوم الطازجة والخراف المذبوحة والخراف الحية بمنافذ التوزيع ، مؤكدا أن الوزير قد شدد على الكشف الطبي على تلك اللحوم قبل صرفها لمنافذ التوزيع، كما يتابع يوميا ما يتم تنفيذه على الأرض والتسهيلات المقدمة من الشركات لتقسيط الخراف الحية للمواطنين.