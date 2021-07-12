«آراب نيوز» تبرز المساعدات المصرية لتونس لمواجهة كورونا

سلطت صحيفة "آراب نيوز" الضوء على إرسال مصر مساعدات طبية لتونس؛ مساعدة لها في جهود القضاء على فيروس كرورونا الذي انتشر في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد: إن مصر أرسلت 31 طنًا و566 كيلوجرامًا من المساعدات الطبية إلى تونس لدعم قطاع الصحة في البلاد وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن شحنة المساعدات وصلت إلى تونس على طائرتين عسكريتين بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية.

وكانت الطائرة محملة بشحنات أدوية ومستلزمات وحلول طبية لتجاوز التحديات التي تواجه النظام الصحي في تونس.

وقال مجاهد إن التسليم يشمل 1500 جرعة من لقاح دردمسفير، و300 أسطوانة أكسجين طبي، و300 منظم أسطوانة أكسجين طبي، و200000 قناع جراحي، و20000 قناع عالي الكفاءة.

كما تشتمل المساعدات على 20000 صندوق من القفازات المطاطية، و100 مقياس نبضي لقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، و20 مضخة محلول، و20 محقنة، و20 كوب شفط، و40 شاشة و10 أجهزة لتوليد الأكسجين الأنفي عالي التدفق.

وأشاد مجاهد باستمرار الجسر الجوي بين مصر وتونس، والذي يسمح بنقل المساعدات الطبية لتلبية أي احتياجات لدعم النظام الصحي في تونس، وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، تعهد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص بلاده 500 ألف جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا لتونس.

وأفادت الرئاسة التونسية، في بيان، بأن سعيد وآل نهيان أجريا مكالمة هاتفية "تناولت علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنويعها".

وأكد آل نهيان، حسب البيان، أنه "انطلاقا من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مزيد تعزيز روابط الأخوة مع تونس والوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الوبائي الدقيق" سيتم منح البلاد "500 ألف جرعة من التلاقيح ضد جائحة كوفيد-19 ستصل إلى تونس يوم الإثنين".

من جانبه، نوه سعيد "بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين"، وأشار إلى "أن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة النبيلة بدعم جهود تونس لمواجهة التفشي السريع لهذه الجائحة ترسخ قيم التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين".

وتواجه تونس تدهورا حادا للأوضاع الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات الوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.