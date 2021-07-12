ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى فلوريدا المنهار إلى 90 قتيلا

أعلنت دانيلا ليفين كافا عمدة مقاطعة ميامي دايد أن فرق البحث عثرت على جثث أربعة آخرين من ضحايا انهيار مبنى سيرفسايد السكني في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قالت إن ذلك يرفع حصيلة الوفيات المؤكدة الناتجة عن الانهيار الذي وقع في 24 يونيو الماضي إلى 90 قتيلاـ فيما لا يزال هناك 31 شخصا يخشى أن يكونوا قد دفنوا تحت الأنقاض، وفقا لصحيفة "ميامي هيرالد".



ولم يتم الكشف عن هوية الضحايا الذين عثر عليهم حديثًا خلال المؤتمر الصحفي اليومي في اليوم الثامن عشر من جهود البحث والرابع منذ تغيير هدف العملية من الإنقاذ إلى الإنتشال.



وكانت كافا قد أعلنت في 7 يوليو الجاري أنه لا أمل في العثور على أحياء تحت انقاض المبنى المنهار.

فرضيات بأن انخساف الأرض وراء الانهيار

ومع ازدياد الفرضيات حول أسباب انهيار البرج السكني في فلوريدا، تمارس عائلات الضحايا ضغوطا أكبر لحث السلطات على تحديد مسببات هذا الحادث.

واتجهت الأنظار على دراسة خلصت إلى وجود مؤشرات على انخساف في الأرض في الموقع بين العامين 1993 و1999، لكن جامعة فلوريدا الدولية حذرت في منشور على موقعها من أن "هبوط الأرض بحد ذاته لا يتسبب على الأرجح بانهيار مبنى"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس"الفرنسية .

وأشار حاكم الولاية رون ديسانتيس إلى أنه إضافة إلى أقارب القتلى و المفقودين و الأشخاص الذين تشردوا فجأة "هناك الكثير من الأشخاص الآخرين في صفوف المجتمع و فلوريدا ممن يريدون معرفة الكيفية التي يمكن من خلالها لمبنى أن ينهار بهذه الطريقة؟".

وطالب بتفسير "في الوقت المناسب"، مضيفا أنه يحق (للعائلات) بأن تعرف ما حصل.