فاوتشى: الأشخاص الذين تم تطعيمهم بصورة كاملة لا يحتاجون إلى جرعة ثالثة

قال كبير خبراء الأمراض المعدية، في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بصورة كاملة، لا يحتاجون إلى جرعة ثالثة في هذا الوقت.

وجاء حديث فاوتشي في رد غير مباشر على إعلان شركة فايزر قبل أيام عن أن الوقت حان لجرعة ثالثة، في خطوة قالت إنها ترمي لتوفير حماية مناعية معززة للأشخاص الذين تلقوا الجرعتين.

وأوضح فاوتشي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء أمس الأحد، أن الإدارة الأمريكية لم تبلغ حتى الآن مواطنيها الذي تلقوا الجرعتين بالحاجة إلى جرعة معززة من اللقاح، بناء على البيانات الحالية.

وتابع: "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء تقولان الآن إنه بالنظر إلى البيانات والمعلومات المتوفرة لدينا، لسنا بحاجة لإعطاء الناس جرعة ثالثة".

وأضاف أن هناك دراسات جارية لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوصي بالجرعات المعززة ومتى، لكن في الوقت الحالي، لا جرعة ثالثة.

وكانت شركة فايزر أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها لاحظت تراجعا في المناعة التي يمنحها اللقاح، مشيرة إلى أنها تكثف جهودها في شأن الجرعة الثالثة التي ستنشر بيانات حولها قريبا.

وقالت الشركة أيضا إنها ستسعى للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء لجرعة معززة في أغسطس المقبل.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

من جانبه كانت منظمة الصحة العالمية قالت إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.