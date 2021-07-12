أمريكا تكرر تحذيرها للصين من مهاجمة القوات المسلحة الفلبينية

كررت الولايات المتحدة تحذيرها للصين من أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي سيؤدي لتفعيل معاهدة مبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين عام1951 للدفاع المشترك.

ووفقًا لوكالة أنباء “تاس” الروسية، وجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا التحذير في بيان خطي بمناسبة ذكرى مرور خمسة أعوام على حكم أصدرته هيئة تحكيم برفض مطالبات الصين بالسيادة على مناطق واسعة في بحر الصين الجنوبي.

وقال بلينكن: "تؤكد الولايات المتحدة السياسة التي أعلنتها في 13 يوليو 2020 بشأن المطالبات بالسيادة البحرية في بحر الصين الجنوبي في إشارة إلى رفض إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لمطالب الصين بالسيادة على الموارد البحرية في معظم بحر الصين الجنوبي.

وأضاف بلينكن "نؤكد أيضا أن أي هجوم مسلح على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن العامة أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي سيُفعل الالتزامات الأمريكية للدفاع المشترك بموجب المادة الرابعة من معاهدة.

وأكدت الصين يوم الجمعة عدم قبول بكين لهذا الحكم.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم المياه داخل ما يسمى بخط القطاعات التسعة والذي تتنازع عليه أيضا بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

وعلى صعيد آخر، تراقب الولايات المتحدة عن كثب تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا الذين يغادرون بيلاروسيا إلى ليتوانيا.



وقال نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جورج كينت إنهم يراقبون الوضع عن كثب ولديهم قلق كبير، وقارنوا هذا الوضع بالموقف عندما سافر المهاجرون الروس إلى الدول المجاورة مثل فنلندا والنرويج في عام 2015، وفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وأضاف كينت "ندعو السلطات البيلاروسية إلى إيقاف دفع المهاجرين عمدًا من دول أخرى إلى الحدود الليتوانية".



يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، في بناء حاجز من الأسلاك الشائكة على حدود بيلاروسيا يوم الجمعة، متهمة سلطات بيلاروسيا بإرسال المهاجرين بشكل غير قانوني إلى بلادهم.