الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تفتتح سفارتها رسميا فى إسرائيل الأربعاء المقبل

الأمارات
الأمارات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإمارات ستفتتح سفارتها رسميا في إسرائيل الأربعاء المقبل.

 

وأشارت قناة "I24" إلى أن "حفل افتتاح السفارة في تل أبيب سيجري في ساعات الصباح بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ".

 

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت يعتزم زيارة الإمارات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، مرجحة أن تتم الزيارة في أكتوبر المقبل".

 

وعلي صعيد آخر، تعهد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص بلاده 500 ألف جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا لتونس.

 

وأفادت الرئاسة التونسية، في بيان، بأن سعيد وآل نهيان أجريا مكالمة هاتفية "تناولت علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنويعها".

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