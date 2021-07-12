نجوم الفن ينعون شقيق المطرب رامى صبرى

نجوم الفن ينعون شقيق المطرب رامي صبري

نعى نجوم الفن في مصر و الوطن العربي شقيق المطرب رامي صبري الذي توفي منذ قليل بعد تعرضه لحادث سيارة توفي على إثره.



كان في مقدمة المعزين النجم هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي قال: "البقاء لله خالص التعازي إلى الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم، أدعوا الله أن يتغمده برحمته و يلهم أهله الصبر و السلوان".

بينما قال تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله في وفاة كريم صبري الأخ الأصغر لصديقي وأخي الفنان رامي صبري نسألكم الدعاء والفاتحة له".



و انضم لقائمة المعزين المطرب مصطفى حجاج، حيث قال:"خالص العزاء و المواساة للفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم ربنا يرحمه و يغفر له و يصبركوا على فراقه".

وعبر الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي عن حزنه، و كتب وتدوينة له عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك": "البقاء والدوام لله، خالص العزاء و المواساة للفنان رامي صبري في وفاة أخيه المرحوم كريم صبري، و نسأل الله أن يغفر له و يتقبل منه صالح الأعمال و يدخله فسيح جناته و ندعو بالصبر و السلوان للعائلة الكريمة".

أما أحمد الشامي مطرب من فريق "واما" قال: "لا إله إلا الله، البقاء لله في وفاة كريم صبري أخو صديقي و زميل المشوار رامي صبري، ربنا يصبركم".



وكتب المطرب تامر عاشور من خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك": "حقيقي الواحد مش عارف يقول إيه، و حقيقي كلنا هنموت و محدش يغلى على اللي خلقه، فعلًا حزن كبير و الصبر من عند ربنا سبحانه و تعالى في وفاة الفنان كريم صبري الشقيق الأصغر للفنان رامي صبري، دعواتكم لرامي و لأهله بالصبر".