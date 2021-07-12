الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم الفن ينعون شقيق المطرب رامي صبري

نجوم الفن ينعون شقيق المطرب رامى صبرى

رامي صبري
رامي صبري

نعى نجوم الفن في مصر و الوطن العربي شقيق المطرب رامي صبري الذي توفي منذ قليل بعد تعرضه لحادث سيارة توفي على إثره.


كان في مقدمة المعزين النجم هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي قال: "البقاء لله خالص التعازي إلى الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم، أدعوا الله أن يتغمده برحمته و يلهم أهله الصبر و السلوان".

بينما قال تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله في وفاة كريم صبري الأخ الأصغر لصديقي وأخي الفنان رامي صبري نسألكم الدعاء والفاتحة له".


و انضم لقائمة المعزين المطرب مصطفى حجاج، حيث قال:"خالص العزاء و المواساة للفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم ربنا يرحمه و يغفر له و يصبركوا على فراقه".

 وعبر الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي عن حزنه، و كتب وتدوينة له عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك": "البقاء والدوام لله، خالص العزاء و المواساة للفنان رامي صبري في وفاة أخيه المرحوم كريم صبري،  و نسأل الله أن يغفر له و يتقبل منه صالح الأعمال و يدخله فسيح جناته و ندعو بالصبر و السلوان للعائلة الكريمة".

أما أحمد الشامي مطرب من فريق "واما" قال: "لا إله إلا الله، البقاء لله في وفاة كريم صبري أخو صديقي و زميل المشوار رامي صبري، ربنا يصبركم".


وكتب المطرب  تامر عاشور من خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك": "حقيقي الواحد مش عارف يقول إيه، و حقيقي كلنا هنموت و محدش يغلى على اللي خلقه، فعلًا حزن كبير و الصبر من عند ربنا سبحانه و تعالى في وفاة الفنان كريم صبري الشقيق الأصغر للفنان رامي صبري، دعواتكم لرامي و لأهله بالصبر".

هاني شاكر موسيقى لقاء فيس بوك نقيب الموسيقيين شقيقة مصطفي كريم تامر حسني

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