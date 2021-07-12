حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 12 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 12 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:





الحمل



مهنيًا: تخوض مجالًا جديدًا في العمل، ولكن هذا لن يكون سهلًا، فكن مستعدًا لتحدّيات جديدة ومواجهات عاصفة مع أصحاب الخبرة.

عاطفيًا: يوم مهم للعلاقات المميزة، قد تعيش قصة حب غريبة، لكن في الجو نقاشات غينة ومفيدة جدا.

صحيًا: تنزع من رأسك فكرة أنك مصاب بمرض خطير وتنطلق في مسار جديد شعاره الصحة أولاً.

الثور

مهنيًا: يخلق هذا اليوم فارقًا كبيرًا بين الأمس واليوم في الأفضلية، وتبقى الأولوية للمعالجة الأكثر رواجًا.

عاطفيًا: كل المعطيات تشير إلى قدرة الشريك على التحمّل، لكن ذلك قد يكون لمدة معينة قبل أن يفجر بركان غضبه وتطالك حممه.

صحيًا: تقرر السفر مع الشريك إلى إحدى الجزر الجميلة للقيام بمغامرات شيقة.

الجوزاء

مهنيًا: تحضر الكثير من اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات المهنية التي تحمل إليك الكثير من المفاجآت وتستفيد منها في مجالك المهني.

عاطفيًا: الرومانسية تحيط بك من كل جانب وتبدو سعيدًا مع الشريك الذي تمضي معه أجمل اللحظات في حياتك.

صحيًا: تغير نمط نظامك الغذائي وتقرر منذ اليوم الابتعاد عن كل ما هو غير صحي.

السرطان

مهنيًا: يعدك هذا اليوم بانفراجات مهمّة تطال في وضعك المهني، وهذا ما يؤدي إلى مستقبل أكثر استقرارًا وإشراقًا.

عاطفيًا: قد تضطرّ إلى الانشغال عن الشريك بسبب بعض المسؤوليات الشخصية التي تطرأ فجأة، الأمر الذي يثير استياء الحبيب وتذمّره منك، فيتّهمك باللامبالاة والأنانية.

صحيًا: رغبتك في ممارسة الرياضة لن يعوّقها أحد، وتواظب عليها على الرغم من كثرة انشغالاتك.

الأسد

مهنيًا: يجعل هذا اليوم الأجواء إيجابية وتكون عاملًا أساسيًا في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك المهنية.

عاطفيًا: يدخل فينوس برجك ليرطب الأجواء وينعش الأوقات ويتحدث عن لقاءاءت عذبة، وتكون على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة.

صحيًا: عصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء.

العذراء

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن محاولة خداع من أحد الزملاء ترتد سلبًا عليك وتزعزع مكانتك ومركزك في العمل.

عاطفيًا: ابتعد عن الاستخفاف في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدكما أكثر.

صحيًا: وضعك الصحي جيد لأنك تتبع نظامًا متوازيًا يوفر لك الاستقرار والراحة.

الميزان

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تعتمد بشكل أساسي على نفسك لتتمكن من تخطي العقبات التي تواجهك في المهنة.

عاطفيًا: يوم عاطفي بامتياز يجعلك تشعر بالتحرر من بعض القيود ويطلق العنان للتعبير عن مشاعرك الإيجابية عليك وعلى الشريك.

صحيًا: يتأكد لك يومًا بعد يوم أن السباحة رياضة مفيدة جدًا وتريحك نفسيًا كثيرًا.

العقرب

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم لا تستعجل النتائج والتزم خطط العمل، ونجاحك يثير غيرة الآخرين فكن حذرًا.

عاطفيًا: التساهل مع الشريك يزيده طمعًا واستخفافًا بك واستضعافك، وهذا بات لا يحتمل إطلاقًا.

صحيًا: الهدوء هو أفضل حلّ لمعالجة العصبية الزائدة، وخصوصًا في العمل.



القوس

مهنيًا: يملأك هذا اليوم شغفًا وحضورًا وتألقًا، وتستعد لسفر في هذه الأثناء، أو تطرق باب مغامرة جديدة وتجربة مميّزة.

عاطفيًا: ثق بالحبيب ولا تختبر حبه لك، وقد تفاجأ بمصارحته لك بحقيقة مشاعره، فتحتار حينها كيف تعبر له عن حبك الكبير.

صحيًا: تدرك حجم الخطر الذي قد تعرض نفسك له، ومع ذلك تستمر في غيك الصحي.

الجدي

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم في تواصل مع أشخاص نافذين في العمل، ويسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ مدة طويلة.

عاطفيًا: يسمح لك هذا اليوم بمعالجة بعض الشؤون العالقة، وتسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل.

صحيًا: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسم، لا تحاول معالجته بنفسك، بل استشر طبيبك أولًا.

الدلو

مهنيًا: لا تظهر ضعيفًا أمام من يشاء تحطيمك وعليك أن تكون أكثر دراية بتطورات مجال عملك وأن تحاول مجاراتها.

عاطفيًا: صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكنك تحافظ على هدوء أعصابك وتتصرف مع الشريك بالشكل اللائق.

صحيًا: لا تعقّد الأمور كثيرًا، فأنت لست مضطرًا إلى مجاراة الآخرين في مشاريعهم المرهقة.

الحوت

مهنيًا: تكثف من نشاطاتك وتكثر مواعيدك وتزداد أسهم شعبيّتك، حاول أن تكون أكثر التزاماً في عملك، ونفذ المهام الموكلة إليك فقط.

عاطفيًا: عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة إيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد لمصلحة العلاقة.

صحيًا: إذا شعرت ببعض الآلام في القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فورًا.