الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 12 يوليو 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 12 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الحمل


مهنيًا: تخوض مجالًا جديدًا في العمل، ولكن هذا لن يكون سهلًا، فكن مستعدًا لتحدّيات جديدة ومواجهات عاصفة مع أصحاب الخبرة.
عاطفيًا: يوم مهم للعلاقات المميزة، قد تعيش قصة حب غريبة، لكن في الجو نقاشات غينة ومفيدة جدا. 
صحيًا: تنزع من رأسك فكرة أنك مصاب بمرض خطير وتنطلق في مسار جديد شعاره الصحة أولاً.

 

الثور

مهنيًا: يخلق هذا اليوم فارقًا كبيرًا بين الأمس واليوم في الأفضلية، وتبقى الأولوية للمعالجة الأكثر رواجًا. 
عاطفيًا: كل المعطيات تشير إلى قدرة الشريك على التحمّل، لكن ذلك قد يكون لمدة معينة قبل أن يفجر بركان غضبه وتطالك حممه.
صحيًا: تقرر السفر مع الشريك إلى إحدى الجزر الجميلة للقيام بمغامرات شيقة.

 

الجوزاء

مهنيًا: تحضر الكثير من اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات المهنية التي تحمل إليك الكثير من المفاجآت وتستفيد منها في مجالك المهني.
عاطفيًا: الرومانسية تحيط بك من كل جانب وتبدو سعيدًا مع الشريك الذي تمضي معه أجمل اللحظات في حياتك.
صحيًا: تغير نمط نظامك الغذائي وتقرر منذ اليوم الابتعاد عن كل ما هو غير صحي.

 

السرطان

مهنيًا: يعدك هذا اليوم بانفراجات مهمّة تطال في وضعك المهني، وهذا ما يؤدي إلى مستقبل أكثر استقرارًا وإشراقًا.
عاطفيًا: قد تضطرّ إلى الانشغال عن الشريك بسبب بعض المسؤوليات الشخصية التي تطرأ فجأة، الأمر الذي يثير استياء الحبيب وتذمّره منك، فيتّهمك باللامبالاة والأنانية.
صحيًا: رغبتك في ممارسة الرياضة لن يعوّقها أحد، وتواظب عليها على الرغم من كثرة انشغالاتك. 

 

الأسد 

مهنيًا: يجعل هذا اليوم الأجواء إيجابية وتكون عاملًا أساسيًا في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك المهنية.
عاطفيًا: يدخل فينوس برجك ليرطب الأجواء وينعش الأوقات ويتحدث عن لقاءاءت عذبة، وتكون على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة.
صحيًا: عصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء.

 

العذراء

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن محاولة خداع من أحد الزملاء ترتد سلبًا عليك وتزعزع مكانتك ومركزك في العمل.
عاطفيًا: ابتعد عن الاستخفاف في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدكما أكثر.
صحيًا: وضعك الصحي جيد لأنك تتبع نظامًا متوازيًا يوفر لك الاستقرار والراحة.

 

الميزان

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تعتمد بشكل أساسي على نفسك لتتمكن من تخطي العقبات التي تواجهك في المهنة.
عاطفيًا: يوم عاطفي بامتياز يجعلك تشعر بالتحرر من بعض القيود ويطلق العنان للتعبير عن مشاعرك الإيجابية عليك وعلى الشريك.
صحيًا: يتأكد لك يومًا بعد يوم أن السباحة رياضة مفيدة جدًا وتريحك نفسيًا كثيرًا.

 

العقرب

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم لا تستعجل النتائج والتزم خطط العمل، ونجاحك يثير غيرة الآخرين فكن حذرًا.
عاطفيًا: التساهل مع الشريك يزيده طمعًا واستخفافًا بك واستضعافك، وهذا بات لا يحتمل إطلاقًا.
صحيًا: الهدوء هو أفضل حلّ لمعالجة العصبية الزائدة، وخصوصًا في العمل.
 

القوس 

مهنيًا: يملأك هذا اليوم شغفًا وحضورًا وتألقًا، وتستعد لسفر في هذه الأثناء، أو تطرق باب مغامرة جديدة وتجربة مميّزة.
عاطفيًا: ثق بالحبيب ولا تختبر حبه لك، وقد تفاجأ بمصارحته لك بحقيقة مشاعره، فتحتار حينها كيف تعبر له عن حبك الكبير. 
صحيًا: تدرك حجم الخطر الذي قد تعرض نفسك له، ومع ذلك تستمر في غيك الصحي.

 

الجدي 
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم في تواصل مع أشخاص نافذين في العمل، ويسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ مدة طويلة.
عاطفيًا: يسمح لك هذا اليوم بمعالجة بعض الشؤون العالقة، وتسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل.
صحيًا: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسم، لا تحاول معالجته بنفسك، بل استشر طبيبك أولًا.

 

الدلو
مهنيًا: لا تظهر ضعيفًا أمام من يشاء تحطيمك وعليك أن تكون أكثر دراية بتطورات مجال عملك وأن تحاول مجاراتها.
عاطفيًا: صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكنك تحافظ على هدوء أعصابك وتتصرف مع الشريك بالشكل اللائق.
صحيًا: لا تعقّد الأمور كثيرًا، فأنت لست مضطرًا إلى مجاراة الآخرين في مشاريعهم المرهقة.

 

الحوت 
مهنيًا: تكثف من نشاطاتك وتكثر مواعيدك وتزداد أسهم شعبيّتك، حاول أن تكون أكثر التزاماً في عملك، ونفذ المهام الموكلة إليك فقط.
عاطفيًا: عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة إيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد لمصلحة العلاقة.
صحيًا: إذا شعرت ببعض الآلام في القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فورًا.

الأبراج الفلكية حظك اليوم الحمل الجوزاء القوس

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وائل لطفي

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