آلاف الكوبيين يخرجون إلى الشوارع احتجاجا على إهمال الحكومة وقيود كورونا

خرج الآلاف إلى شوارع كوبا من هافانا إلى سانتياجو مدفوعين بالأزمة التي تضرب البلاد منذ أشهر و القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا و ما وصفوه بالإهمال الحكومي.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، تحدث رئيس كوبا و الحزب الشيوعي ميجيل دياز كانل إلى الأمة، قائلا إن الولايات المتحدة مسؤولة عن الاضطرابات.



و دعا دياز كانل أنصاره إلى مجابهة "الاستفزازات"، قائلا إن الموالين له مستعدون للدفاع عن الحكومة بأرواحهم.



و انتشرت سيارات القوات الخاصة المزودة بالمدافع الرشاشة في هافانا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

و قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا و إندونيسيا و المكسيك و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.