جنوب أفريقيا.. امتداد أعمال العنف لجوهانسبرج بعد سجن الرئيس السابق

اتسع نطاق أعمال العنف في جنوب أفريقيا عقب سجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما، حيث تعرضت متاجر للنهب وأغلقت طرق في جوهانسبرج.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، كان إقليم كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما، قد شهد القدر الأكبر من أعمال العنف، وهو المكان الذي بدأ فيه قضاء عقوبة السجن 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة مساء يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن بعض العناصر الإجرامية تستغل الغضب الذي يشعر به البعض من سجن زوما للسرقة والتسبب في أضرار.

وذكرت الشرطة في جوهانسبرج أن بلاغات وردتها أيضا بشأن إطلاق أعيرة نارية على المركبات المارة على طريق سريع.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير الماضي بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت حتى عام 2018.

وقدم زوما طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى كورونا.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إن البلاد ستستمر في حالة إغلاق من المستوى 4، مع إبقاء الحظر المفروض على التجمعات.

وفي كلمته للشعب ، قال رامافوزا إن القرار اُتخذ بعد اجتماع مع مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم، معلقًا: "نحن نشهد موجة ثالثة أشد من الموجتين الأولى والثانية".

وقبل حوالي ساعة من خطاب رامافوزا، أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في البلاد عن تسجيل 16302 حالة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 151 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في نفس الفترة.

وتابع أن التجمعات ما عدا الجنازات لا تزال ممنوعة، ولا يزال حظر التجول ساريًا من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا، واستمرار غلق المدارس حتى 26 يوليو.