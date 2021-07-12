الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التشييد والبناء» يتلقى 3 مناقصات بقيمة تأمين 720 ألف جنيه بالسادات

الاتحاد للمصري لمقاولي
الاتحاد للمصري لمقاولي التشييد والبناء

تلقى الاتحاد للمصري لمقاولي التشييد والبناء 3 مناقصات محلية بمدينة السادات، إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لعرضها على الشركات المتخصصة التابعة للاتحاد.

 

المناقصة الأولى

وأعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أن المناقصة الأولى تتضمن تنفيذ أعمال النظافة العامة والجمع المنزلي بالمنطقة الأولى والثانية فيلات البراميتر والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والـ13، ومحور الخدمات الحي الأول والثاني والثالث وجرء من المحور المركزي المقابل لتلك الناطق والمدخل السكنية. 

 

المناقصة الثانية 

وأوضح الاتحاد المصري للمقاولين تفاصيل المناقصة الثانية التى عرضت على الشركات المتخصصة والتى تنص على تنفيذ أعمال النظافة العامة والجمع المنزلي بالمنطقة السابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والـ11، والـ12، والـ15، ومنطقة محور خدمات بالحي الخامس، والسادس، والسابع وجزء من المحور المركزي المقابل لتلك المناطق عدا الأرصفة المحيطة، والجميع المنزلي  لمشروعات لعمارات الإسكان الاجتماعي. 

 

المناقصة الثالثة

وأشار اتحاد المقاولين إلى أن المناقصة الثالثة تتضمن تنفيذ الجمع المنزلي بالمنطقة السابعة عشر بمشروع دار مصر، والمنطقة الـ23، والمنطقة الـ20 بقرطبة بمشروع الإسكان القومي، والثالثة وأيضا بمنطقة مشروع ابني بيتك، والـ16، والـ18، والـ19، وتتضمن أعمال الجمع المنزلي منطقة الـ25، وحي الزيتون بمشروع الإسكان الاجتماعي، وجزءًا من المحور المركزي المقابل لتلك المناطق عدا الأرصفة المحيطة والجمع المنزلي بمشروعي الإسكان الاجتماعي ودار مصر. 

شروط المناقصات الـ3 

يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر جهاز نظير سداد مبلغ 499 جنيها، كل مناقصة على حدة، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة. 

وأعلن اتحاد المقاولين أن إجمالى قيمة التأمين لـ3 مناقصات بلغ نحو 720000 جنيه بما يوزازي 240 ألف جنيه لكل مناقصة على حدة، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي وذلك لكل مناقصة على حدة، موضحًا تعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الإثنين الموافق 26 يوليو، بينما تعقد الاستفسارات للمناقصة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو، وتعقد جلسة المناقصة الثالثة يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو. 

هيئة المجتمعات العمرانية الإسكان الاجتماعى المجتمعات العمرانية مشروع دار مصر التشييد والبناء المواصفات المناقصات مناقصات مشروع الاسكان الاجتماع اعمال النظافة العامة الاولى والثانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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