الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

«الصحة» تنفى نقص لقاحات كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد ما يتردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود نقص في جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.


وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة - في تصريحات لقناة "أون تي في" الإخبارية- أن الجرعات الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى متوفرة ومحفوظة، لافتًا إلى أن هذا الأمر تعمل عليه الوزارة منذ البداية.


وفي هذا الصدد، شدد المتحدث على أنه لن يواجه أي مواطن نقصًا في جرعته الثلاثية من أحد اللقاحات بعد حصوله على الجرعة الأولى.


وأشار إلى أن وزارة الصحة لم توقف إعطاء الجرعات الأولى سواء من لقاح "أسترازينيكا" أو غيره من اللقاحات الأخرى، مبينًا أن الوزارة تراعي الاستحقاق طبقًا للأرصدة الموجودة في المحافظات، وعندما تتوافر احتياطات أخرى وفقًا للشحنات الواردة ستتوسع الوزارة مجددًا.


وكشف متحدث وزارة الصحة عن بدء استقبال الدفعات الجديدة من لقاحات كورونا خلال الأسبوع الجاري، موضحًا أن أولى هذه الدفعات ستكون من لقاح "أسترازينيكا" في منتصف الأسبوع الحالي بواقع 250 ألف جرعة.


ولفت المتحدث إلى أن هناك أيضًا نحو مليوني جرعة من لقاح "فايزر" ستصل إلى مصر نهاية الأسبوع الحالي، فضلًا عن لقاح "جونسون أند جونسون"، موضحًا في الوقت ذاته أنه سيتم تخصيصها لأولويات المسافرين.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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