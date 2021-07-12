رئيس جنوب أفريقيا: استمرار الإغلاق عند المستوى الرابع بسبب إصابات كورونا

قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إن البلاد ستستمر في حالة إغلاق من المستوى 4، مع إبقاء الحظر المفروض على التجمعات.



وفي كلمته للشعب ، قال رامافوزا إن القرار اُتخذ بعد اجتماع مع مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم، معلقًا: "نحن نشهد موجة ثالثة أشد من الموجتين الأولى والثانية".



وقبل حوالي ساعة من خطاب رامافوزا، أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في البلاد عن تسجيل 16302 حالة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 151 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في نفس الفترة.



وتابع أن التجمعات ما عدا الجنازات لا تزال ممنوعة، ولا يزال حظر التجول ساريًا من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا، واستمرار غلق المدارس حتى 26 يوليو.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.