واشنطن: ملتزمون بالعمل على منع تكرار مجزرة سربرينيتشا بالبوسنة والهرسك

أكدت الولايات المتحدة التزامها بالعمل على منع حدوث مجازر في المستقبل مثل تلك التي وقعت في سربرينتشا بدولة البوسنة والهرسك، وراح ضحيتها 8 آلاف شخص من مواطني ذلك الإقليم قبل 26 عامًا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، إن الشعب الأمريكي يقف إلى جانب شعب البوسنة والهرسك لإحياء ذكرى هؤلاء الضحايا نتيجة عمليات الإبادة الجماعية، مشددًا على الشراكة الثابتة بين البلدين والالتزام بالهدف المشترك في إرساء دعائم الديمقراطية الشاملة في دولة البوسنة والهرسك في طريقها نحو التكامل الأوربي ـ الأطلسي الكامل.



ونوه المتحدث بأن تلك الأحداث المأساوية التي وقعت في الماضي تحمل تذكيرًا بالحاجة إلى وحدة العمل من أجل مستقبل أفضل يشمل جميع المواطنين في دولة البوسنة والهرسك التي تكون متمتعة بالاستقرار والازدهار.

وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن واشنطن قلقة جدًا من تهديد متحورات كورونا للانتعاش الاقتصادي، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية.

وأضافت يلين، خلال مؤتمر صحفي فى مدينة البندقية الإيطالية، "نحن قلقون جدًا بشأن المتحورة «دلتا» ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش نحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى".

وحذر وزراء المال في مجموعة العشرين، من سلسلة أخطار تلقي بثقلها على نهوض الاقتصاد العالمي بسبب تفشي متحورات جديدة من كورونا ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح.

وكرر وزراء المال في بيان عزمهم على مواصلة دعم النهوض عبر تجنب التخلي في شكل سابق لأوانه عن إجراءات دعم الاقتصاد.

ووفقا لوكالة «رويترز»، كان تجمع دول مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية فينيسيا هو أول اجتماع وجها لوجه منذ بدء الجائحة.

وصدرت قرارات عن هذا الاجتماع شملت التصديق على قواعد جديدة تستهدف وقف تحويل أرباح الشركات متعددة الجنسيات إلى الملاذات الضريبية.