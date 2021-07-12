الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى وولى عهد أبوظبى يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائى

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد متانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين بلاده والإمارات، مشيرًا إلى أن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة النبيلة بدعم جهود تونس لمواجهة التفشي السريع لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ترسخ قيم التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين.

وذكر بيان صدر لرئاسة الجمهورية التونسية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس التونسي وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تناول علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنويعها.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ذأنه انطلاقا من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مزيد من تعزيز روابط الأخوة مع تونس والوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الوبائي الدقيق سيتم منح تونس 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 ستصل يوم الإثنين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 6592 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 497 ألفا و613 حالة.


وأضافت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 144 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16 آلفا و388 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 5288 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ(24) ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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