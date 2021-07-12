الإثنين 12 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لمدة 21 يوما

الجزائر تمدد إجراءات الحظر بسبب كورونا فى 14 ولاية

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

قررت الحكومة الجزائرية، تمديد إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب أزمة فيروس كورونا في 14 ولاية - من بينها الجزائر العاصمة - من منتصف الليل وحتى الساعة 4 فجرًا، لمدة 21 يومًا، اعتبارًا من الإثنين.


وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم، أن الولايات المعنية بالحجر هي: الجزائر العاصمة والأغواط، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وبومرداس.


وأتاح البيان للولاة بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف الأماكن التي تشهد بؤرًا للعدوى.


وأشار البيان إلى منع جميع أنواع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية، وحفلات الزواج وغيرها من الـمناسبات، في كافة الولايات، مع تكليف الولاة باتخاذ جميع التدابير التي تهدف إلى فرض التقيد بهذا الحظر، من خلال اللجوء، إذا اقتضى الوضع الصحي ذلك، وبمساعدة مختلف مصالح الرقابة، إلى تطبيق العقوبات التنظيمية ضد الـمخالفين وضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.


وأكد البيان أنه سيتم تكثيف الرقابة على حركة النقل، للتأكد من الامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل الركاب، وخاصة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، من خلال تحديد عدد الـمسافرين، مع تطبيق العقوبات الـمنصوص عليها بكل صرامة.


وأوضح البيان أنه سيتم تعزيز الرقابة فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الإدارات والمؤسسات التي تستقبل الجمهور من حيث الالتزام خصوصا بارتداء الكمامة وفرض التقيد به.


وكلف البيان وزارة التجارة بالرقابة على الـمحال التجارية التي تشهد حالات من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والقيام فورا بغلق الـمحل التجاري وسحب سجله التجاري.

الحكومة وزارة اجراءات التجارى الجزائر مخالفين تنظيم زواج النقل فيروس كورونا بروتوكول الحكومة الجزائرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

أمريكا: نعرف أهمية النيل للمصريين.. وخبراء يبحثون أضرار سد النهضة

تفاصيل جديدة فى غرق شقيق مطرب شهير بترعة المريوطية

المغامرة اكتملت.. إيطاليا تتوج بلقب يورو 2020

وفاة شقيق المطرب رامى صبرى بترعة المريوطية

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

«صناعة الفتنة».. الباز يكشف السر وراء البيان المزيف لـ«حماة الوطن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

صور

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى

مستشار بالرئاسة الفلسطينية يحذر من محاولات الاحتلال فرض سيادته على القدس