تدشين وتكريس كنيسة القديسين بطرس وبولس للأقباط الكاثوليك بأسيوط الجديدة (صور)

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الأحد، حفل تدشين وتكريس كنيسة القديسين العظيمين بطرس وبولس هامتى الرسل بمدينة أسيوط الجديدة، التابعة لمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

جاء ذلك بحضور الأنبا كيرلس وليم، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، والأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس على نائب رئيس الجهاز، ولفيف من الأباء الفرنسيسكان والراهبات وشعب الإيبارشية.

بدأت الاحتفالية بإقامة الصوات بمشاركة الأنبا كيرلس وليم، والأنبا دانيال لطفي، وأباء الكنيسة، ثم كلمة الأنبا كيرلس وليم التي رحب فيها بجميع الحضور الذين شاركوا في حفل التدشين والتكريس موجهًا تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمجهوداته وإنجازاته في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة من خلال التوسع في إقامة المدن الجديدة بجميع المحافظات، وفتح مجالات التنمية في كافة القطاعات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، داعيًا كافة المواطنين وشعب الكنيسة للمحبة والتسامح والتكاتف للحفاظ على مقدسات وطننا الغالي مصر لاستكمال مسيرة التنمية.



كما وجه فضيلة الأمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال مكالمة هاتفية مع الدكتور محمد عبد المالك ونيافة الأنبا كيرلس وليم تحية إعزاز وتقدير لمحافظ أسيوط ولمطران أسيوط للأقباط الكاثوليك ولجميع الحضور بمناسبة الاحتفال، داعيًا الجميع إلى نشر رسالة الحب والتسامح والأخوة الإنسانية تفعيلًا لوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والتي تشكل الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان.

كما وجه محافظ أسيوط التهنئة لمطران أسيوط للأقباط الكاثوليك ولجميع الحضور بمناسبة تدشين وتكريس الكنيسة بمدينة أسيوط الجديدة، والتي تعتبر منبر لنشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية، لافتًا إلى إن "وثيقة الأخوة الإنسانية" تهدف إلى القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية ونشر المحبة والمودة بين البشر وقيم ‏التسامح والسلام والقضاء على العنف والتطرف، واعتماد الحوار والتفاهم والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان‎، مشيرًا إلى أن ما يحدث على أرض الواقع في مصر يجسد رمزًا لصورة الإخوة الإنسانية بمظاهر التآخي بين أطياف المجتمع المصري، وهو ما نراه جليًا من إنجازات لخدمة المجتمع بصفة عامة.

تدشين وتكريس كنيسة القديسين بطرس وبولس

احتفالية تدشين كنيسة اسيوط الجديدة

احتفالية تدشين كنيسة اسيوط الجديدة

احتفالية تدشين كنيسة اسيوط الجديدة

احتفالية تدشين كنيسة اسيوط الجديدة