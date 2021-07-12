الإثنين 12 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ليلتكم سعيدة» فى أول لياليه الحية على المسرح القومى (صور)

مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة

افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني مساء اليوم الأحد العرضالمسرحي "ليلتكم سعيدة" عن قصة “مطربة الكورس” لأنطون تشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال، على المسرح القومي بالعتبة، وذلك بحضور الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، وعدد من الفنانين والمسرحيين منهم  الفنان أحمد  صيام، والدكتورة رانيا فتح الله، الفنان محسن منصور، وغيرهم، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، حيث يستمر العرض حتى ١٨ من شهر يوليو الجاري في تمام الثامنة مساء.

جدير بالذكر أن عرض "ليلتكم سعيدة" تم تقديمه العام الماضي ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" التي   قدمتها  فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم ١٠ مسرحيات  لقصص قصيرة تم  مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون  تشيكوف، في إطار مبادرة "خليك في البيت - المسرح بين إيديك"، والتي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافي على قناة وزارة الثقافة على موقع YouTube، حيث  كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية.  

"ليلتكم سعيدة" من بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي نديم هشام، وملابس هالة الزهوي، وديكور عمرو عبدالله، ومخرج منفذ علا فهمي، والعرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة وإخراج  خالد جلال. 

ويستعد البيت الفني للمسرح لتقديم عدد من العروض المسرحية المختلفة وذلك بعد أن أقر رئيس مجلس الوزراء عودة النشاط الفني والثقافي، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك بتقديم عدد من العروض على الخشبات المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور وبعض قطاعات وزارة الثقافة المصرية في المحافظات.

مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة
أمن على الفنانين المسرح القومى عرف مجلس الوزراء اليوم روسي مصر ملابس ليالي قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

أمريكا: نعرف أهمية النيل للمصريين.. وخبراء يبحثون أضرار سد النهضة

تفاصيل جديدة فى غرق شقيق مطرب شهير بترعة المريوطية

المغامرة اكتملت.. إيطاليا تتوج بلقب يورو 2020

وفاة شقيق المطرب رامى صبرى بترعة المريوطية

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

«صناعة الفتنة».. الباز يكشف السر وراء البيان المزيف لـ«حماة الوطن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

صور

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى

مستشار بالرئاسة الفلسطينية يحذر من محاولات الاحتلال فرض سيادته على القدس