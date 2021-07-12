«ليلتكم سعيدة» فى أول لياليه الحية على المسرح القومى (صور)

افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني مساء اليوم الأحد العرضالمسرحي "ليلتكم سعيدة" عن قصة “مطربة الكورس” لأنطون تشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال، على المسرح القومي بالعتبة، وذلك بحضور الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، وعدد من الفنانين والمسرحيين منهم الفنان أحمد صيام، والدكتورة رانيا فتح الله، الفنان محسن منصور، وغيرهم، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، حيث يستمر العرض حتى ١٨ من شهر يوليو الجاري في تمام الثامنة مساء.

جدير بالذكر أن عرض "ليلتكم سعيدة" تم تقديمه العام الماضي ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، في إطار مبادرة "خليك في البيت - المسرح بين إيديك"، والتي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافي على قناة وزارة الثقافة على موقع YouTube، حيث كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية.

"ليلتكم سعيدة" من بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي نديم هشام، وملابس هالة الزهوي، وديكور عمرو عبدالله، ومخرج منفذ علا فهمي، والعرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال.

ويستعد البيت الفني للمسرح لتقديم عدد من العروض المسرحية المختلفة وذلك بعد أن أقر رئيس مجلس الوزراء عودة النشاط الفني والثقافي، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك بتقديم عدد من العروض على الخشبات المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور وبعض قطاعات وزارة الثقافة المصرية في المحافظات.

مسرحية ليلتكم سعيدة

مسرحية ليلتكم سعيدة

مسرحية ليلتكم سعيدة

مسرحية ليلتكم سعيدة

مسرحية ليلتكم سعيدة

مسرحية ليلتكم سعيدة

مسرحية ليلتكم سعيدة

مسرحية ليلتكم سعيدة