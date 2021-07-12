الإثنين 12 يوليو 2021
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فن

«قلة الإحساس».. أغنية رامى جمال الجديدة من ألبوم «ولسه» (فيديو)

رامي جمال
رامي جمال

طرح الفنان رامي جمال، أغنيته الجديدة "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من ألبومه "ولسه"، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، ويتم طرحه بشكل متتابع خلال موسم صيف 2021، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبدالمنعم.

 

وطرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي، أغنية "دقيقة واحدة" من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

 

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.

 

ورامي جمال هو ملحن ومطرب مصرى من مواليد مدينة المنصورة، تخرج من كلية التربية الموسيقية، بدأ حياته الفنية بتلحين أغنية فيلم "فرح"، لكنه حصل على شهرته الفنية من خلال تلحين أغنية "لياليك" للمطرب اللبنانى فضل شاكر، ومنها بدأ جمال مشواره الفنى الحقيقى بعد أن قدم ألحانه للعديد من نجوم الوطن العربى، أصدر جمال أول ألبوماته الغنائية فى عام 2011 بعنوان "ماليش دعوة بحد".

 

وحقق رامي شهرة واسعة طيلة السنوات الماضية بعد تعاونه كملحن مع عدد كبير من المطربين الكبار بينما نجح في أن يكون له جمهور كبير.

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