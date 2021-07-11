الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«بطل على الطريق».. علي عزت يتوج ببرونزية أوروبا للإسكواش

عزت بطل مصرى جديد
عزت بطل مصرى جديد فى لعبة الإسكواش

علي عزت بطل مصرى جديد فى لعبة الإسكواش، حقق إنجازات رغم صغر سنه، حيث يلعب في فريق بلاك بول تحت 15 عامًا، ويتنبأ له الكثيرون بمستقبل واعد في هذه اللعبة، فقد شارك في بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتابعة لجامعة هارفورد.

عزت بطل مصرى جديد فى لعبة الإسكواش

بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش تعد من أكثر البطولات المرموقة في هذه اللعبة، ما يجعلها تشكل جزءًا من سلسلة السوبر العالمية للاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.

عزت بطل مصرى جديد فى لعبة الإسكواش

توج الموهبة المصرية علي عزت، ببرونزية بطولة أوروبا للإسكواش التي أقيمت مؤخرًا في أوكرانيا، بعدما جاء ثالثًا في ترتيب الفائزين بالبطولة.

عزت بطل مصرى جديد فى لعبة الإسكواش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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