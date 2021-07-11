الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى

محطة تل أبيب

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى

وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي

علق يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على لقائه مع وزير الخارجية سامح شكري، في بروكسل، على هامش رحلتهما إلى الاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسرائيلي

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "في إطار رحلتي إلى الاتحاد الأوروبي، التقيت مساء اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري، وناقشنا مختلف القضايا الأمنية والسياسية".

وأضاف: "لقد أثرت موضوع الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة وناقشت سبل تعزيز أمن دولة إسرائيل في مواجهة التهديدات وعدد من الخيارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية للقطاع".

ويعد ذلك هو اللقاء الأول بين لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، ووزير الخارجية المصري.

تفاصيل لقاء شكري بوزير الخارجية

وأفادت وزارة الخارجية بأن سامح شكري التقى، مساء اليوم، في بروكسل، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء أهمية تحريك الجمود القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مسار تفاوضي عادل وشامل على أساس المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المُتصلة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أحد المقومات الرئيسية لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد شكري في هذا الصدد أن القاهرة لن تتوانى عن دعم جميع الجهود الدولية وصولًا إلى تحقيق تلك الغاية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة بشأنها.      

كما شدَّد على التطلع أن تراعي الحكومة الإسرائيلية عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقويض فرص خلق المناخ المناسب للسلام والاستقرار وتزيد من التوتر واحتمالات التصعيد، مشيرا إلى ما تبذله مصر في إطار إعادة الإعمار وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يستلزم تضافُر جميع الجهود لإنجاح تلك المساعي تخفيفًا عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.

لقاء سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في بروكسل

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وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الاتحاد الأوروبي بروكسل غزة القدس دولة فلسطينية المهر

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