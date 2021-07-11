مي قاسم تكتب: «موت منظم».. عن الغربة التي تسكننا وإن لم نبرح أوطاننا

حسنًا، كيف يمكن تلخيص هذا؟

هناك أشياء من شدة جودتها تقف أمامها مبهوتًا من بديع صنيعها. أقول دائمًا إن عليك الحذر من النصوص المتميزة فائقة الجمال فقد تُصيبك بـ"الخرس". وهذا عمل متكامل وفائق الجمال، ولذا وقفت أمامه مبهوتة ساكنة كما يقف سائح مزارات أثرية مشدوهًا مطبق الفن أمام رؤية المعمار الفرعوني مثلاً.



رواية "موت منظم" للكاتب "أحمد مجدي همام" والتي صدرت قبل شهور عن دار "هاشيت أنطوان" تتناول مأساة الأقليات البشرية في كل زمان ومكان، ثم تبروز الصورة وتقترب لتلتقط طرف حكاية بعينها فتتناول مأساة "الأرمن" والمذبحة التي أقامها ثلاثة بشوات من الأناضول في تركيا قبل قرن من الزمان ترتب على إثرها التهجير القسري للأرمن حيث أُلقي نحو مليون ونصف المليون أرميني في مسيرات التهجير، ومن استطاع منهم النجاة تبعثروا في البلاد مثل حبات الرمان المفروطة، بين مصر وبيروت وسوريا والعراق وفلسطين والأردن. ومن هذه الحبات المفروطة كانت الحبة التي هي الجد الأكبر للسيدة ماجدة الخمسينية التي تسكن في حي الرماية بالقاهرة.



تسكن الرواية هموم التعامل مع الآخر، ولما كان هم الكاتب الأول والأخير في هذه الحكاية هو الحديث عن الإنسان وعلاقته بالآخر كان يجب أن تكون الرواية متعددة الأصوات، حدث واحد نلتف حوله وهو مذبحة الأرمن على يد الأتراك العثمانيين قبل مائة عام، نراه بعين الصحفي عبد الرحمن سعد، صحفي ثلاثيني مقيم بالقاهرة تجمعه صدفة عابرة بالسيدة ماجدة الخمسينية حين كان يحرر بلاغًا في القسم بسبب سرقة هاتفه الجوال، فيلتقي بها وهي التي ذهبت إلى نفس المخفر بشارع الهرم لتحرر بلاغًا ضد جارتها الشرشوحة أم سيد وزوجها البلطجي أبو سيد وابنهما سيد وأتباعهم السفلة والأوغاد، لكن في المخفر يسخر منها الضباط والعساكر ويتساءل عبد الرحمن عن سبب هذه الجلبة التي تحيط بالمكان فيخبره أحد الجالسين بجواره أن السيدة الخمسينية العجوز المختلة تريد أن تحرر بلاغًا ضد جارتها لأنها "تصدر لها طاقة سلبية!" ، يتعجب عبد الرحمن من العبارة لكنه بحسه الذي اكتسبه من عمله في بلاط صاحبة الجلالة "الصحافة المصرية" يقرر أن يذهب وراءها ليعرف قصتها. إنها حكاية يحيكها القدر على مهل وتنضج في قدر ضخم مكوناته هو الدراسة الجادة للقضية والإيمان التام بضرورة تدوين التاريخ.



يناقش همام في الرواية الإنسان والدين، والعلاقة بين العقيدة والإنسانية وبين الإنسان والآخر، يبرهن أن لكل شيء وجهان وكل شخص يستخدم الوجه الذي يريد في تبرير أفعاله، فلقد ذبح الأتراك الأرمن المسيحيين تحت مسمى التطهير وعقاب الكفار، وكذلك احتوت مصر الأقليات جميعها من اليونانيين واليهود والأرمن باسم الدين وحسن الخلق. تلخص الرواية حكاية مصر التي تعمل على "تمصير" الأقليات، وابتلاعهم وهضمهم حتى التماهي بينهم وبين السكان الأصليين.



في الرواية يقف الصحفي عبد الرحمن في صف السيدة ماجدة الخمسينية في قضايا خاصة هي في الأصل فروع لقضايا أكثر قدمًا، فأولًا يكتب ملفًا كاملًا عن الجالية الأرمينية في مصر وعن الأقليات، ثم يقف يدعمها في استرداد حقها من أم السيد وأبو سيد ومعاونيهم، ولو أردنا يمكننا اعتبار هذا رمزية مصغرة عن الاضطهاد الذي مارسه الأتراك في الأناضول، وكذلك عن الإرهاب الذي يمارسه الدواعش باسم الدين، أليس الإرهاب في النهاية هو ترويع الآمنين؟



يساندها عبد الرحمن حين تطلب مشورته في أمر زوجها أرمن الذي هجرها قبل ستة عشر عامًا سارقًا أيام شبابها، ثم يحرمها بعد ذلك من أولادها إذا يأخذهم ليعيشوا معه في كندا. في الفصول الأولى يجعلك الكاتب تكره هذا الوغد الحقير الذي يترك زوجته وأولاده ويهرب مع إلفيرا الألمانية من أصول تركية، وهم أشد أعداء الأرمن! ثم بعد ذلك في الفصول الأخيرة وحين يتسلم أرمن الميكروفون ليحكي قصته تجد له أسبابه المقنعة للهجر، ما بين الخوف والرغبة في النجاة، في النهاية كما أقتنع دائما لا أحد يؤذي بدافع الشر الخالص، كلٌ يفعل هذا للنجاة بنفسه من شيء بعينه، وهروبه كان للنجاة. لكن الحالة الوحيدة التي يكون فيها الشر مطلقًا والإيذاء بدافع الإيذاء الخاص هو ما يفعله الإرهاب، من قتل وتدمير وتشريد ومحاسبة باسم الإله وتقرير مصائر الناس!



لا تكتفي الرواية بطرح وثائق تاريخية عن وقائع موت الأرمن أو عن الجالية الأرمينية في مصر. ولا تكتفي بطرح فكرة تعدد زوايا الرؤية للحدث الواحد، لكنها أيضا تطرح تأثير الروحانية بين الواحد ومعتقده الديني على الآخر ومعتقده، فمثلا حين تأثر عبد الرحمن سعد بمعتقدات ماجدة الدينية القوية والرابط القوي بينها وبين الكنائس والكاتدرائيات حد سفرها إلى أرمينيا كل عدة شهور للانفراد بنفسها و التطهر من ذنوبها في الكتدرائية الأرمينية الأم "إتشميادزين" تأثر عبد الرحمن الصحفي المصري بذلك وأخذ في تذكر تربيته ونشأته الدينية التي تكاد تقترب من الصوفية على يد أبيه ويقرر المحاولة والعودة إلى هذه الروحانيات المرتفعة ومد خيط الوصل بينه وبين الله!



ولا تنتهي الرواية عند هذا الحد التاريخي الديني الإنساني حتى، لكنها تتعداه إلى أكثر جوانب الإنسان شفافية ورقة، إلى العاطفة، حيث تتحرك عواطف ماجدة الأرمينية الخمسينية تجاه الصحفي الشاب عبد الرحمن، ويؤرقها التفكير في طبيعة مشاعرها بجواره، الشعور بالأمان والدفء الذي يلفها ويحميها، لكنها سرعان ما تتفهم طبيعة مشاعرها، حين تسألها صديقة شابة حكيمة: هل دعوتِ يا ماجدة ذات مرة في قداس أن يرزقك الرب به زوجًا وطلبتِ من يسوع المساعدة؟ فتجيب ماجدة في شرود أن لا لم يحدث هذا فعلا! فتخبرها صديقتها بأن هذا ليس حبٍا وإنما هو امتنان.. وأنا شعرت بأنها إشارة ذكية جدًا من الكاتب على تداخل العواطف والخلط بين الاحتياجات النفسية وبعضها وبين مشاعر الحب الخالصة.. لكني رغم هذه الإشارة أزعم أن ماجدة كانت تكن له حبا حقييقيًا وليس مجرد امتنان أو صداقة، وأفكر: ألأجل هذا قرر الكاتب أن تكون ماجدة ضحية تفجير الكنيسة المرقسية في العباسية؟ هل أرادها أن تموت طاهرة خالية من الدنس والخطيئة وأن تلوث هذا الطهر بالوقوع في غرام شاب صغير ومسلم!



وهل يمكننا اعتبار الإشارات التي تبدو خاطئة التي انفجرت في رأس ماجدة تجاه عبد الرحمن ترميزًا أيضا للإشارات الخاطئة التي كانت تضج بها رؤوس البشوات الأتراك حين فكروا في أن قتل الأرمن عبر التهجير القسري إنما هو امتثال لأوامر الله؟



وكيف للإشارات الخاطئة هذه القدرة الجبارة على عبور الأجيال عبر مائة سنة لتظهر في كل بضعة عقود من الزمن على هيئة مجموعات من البشر هم أحفاد بشوات الأناضول ممن يرغبون في التخلص من الأقليات في كل زمان ومكان ؟



كل ما يمكنني قوله إن هذه رواية جبارة لا تكفيها مناقشة واحدة وأن كاتبًا يستطيع دمج كل هذه الخطوط لتصب في مصلحة قضية واحدة بهذه السلاسة هو كاتب محترف وذو صوت متفرد يغرد بعيدًا عن السرب.