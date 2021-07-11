الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تمارين التنفس لـ5 دقائق تحمي من خطر النوبات القلبية

ضغط الدم
ضغط الدم

غالبًا ما تمنع متطلبات الحياة اليومية الأشخاص من ممارسة التمارين البدنية الكافية، لكن وفقًا لدراسة جديدة، كل ما يتطلبه الأمر هو 5 دقائق من تمارين التنفس لمدة 6 أيام في الأسبوع، لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

أظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن تدريب قوة العضلات التنفسية، قد يساعد في صد بعض أكبر الأمراض القاتلة في العالم.

تم تطوير العلاج لأول مرة في الثمانينيات لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ويشمل الاستنشاق من خلال جهاز محمول باليد يوفر المقاومة.

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة كولورادو بولدر، أنها يمكن أن تساعد في صحة القلب بنفس القدر - إن لم يكن أكثر - من التمارين الهوائية .

«65% من البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في العالم»

يعاني حوالي 65٪ من البالغين فوق سن الخمسين في العالم من ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من احتمالية حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية، التي تشكل أكبر خطر على مرضى الضغط المرتفع.

لكن أقل من 40٪ يقومون بإرشادات التمارين الهوائية الموصي بها من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وشمل المشاركون في الدراسة 36 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 50 و79 عامًا، وجميعهم يعانون من ضغط مرتفع، حيث أعطيت نصفهم تمرين التنفس عالي المقاومة لمدة 5 دقائق، 6 أيام في الأسبوع، والنصف الآخر كان لديه برنامج علاج وهمي منخفض المقاومة.

بعد 6 أسابيع، شهدت المجموعة العلاجية انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي - الرقم الأعلى - بمقدار تسع نقاط في المتوسط. 

ووجد الباحثون أن هذا التخفيض مشابه لتأثيرات أدوية ضغط الدم ويتجاوز آثار المشي 30 دقيقة في اليوم و5 أيام في الأسبوع.

كما لاحظ مؤلفو الدراسة أيضًا تحسنًا بنسبة 45 ٪ في وظيفة الأوعية الدموية البطانية علاوة على ذلك ، كان هناك القليل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي ، وهما عاملان خطران للإصابة بالنوبات القلبية.

دراسة ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم النوبات القلبية مرضى الضغط أمراض الجهاز التنفسي جمعية القلب الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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