أمريكا: المجتمع الدولى يدرك أهمية ملف سد النهضة.. والدبلوماسية هى الحل الوحيد

قال ساموييل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد لقضية سد النهضة، لافتاً إلى أن جلسة مجلس الأمن قال إن هذه القضية مهمة جدا للقارة الإفريقية.

وأضاف ساموييل وربيرج، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المجمع الدولي يدرك تمامًا أهمية ملف سد النهضة بالنسبة لمنطقة حوض النيل.