تونس توقف الأنشطة الرياضية بسبب تفشى كورونا

أصدرت وزارة الرياضة التونسية، اليوم الأحد، بيانا أعلنت خلاله إيقاف كافة الأنشطة والأحداث الرياضية وتعليق كل الجلسات العامة لكافة الهياكل الرياضية، حتى 31 يوليو الجاري.



واستثنت وزارة الرياضة من هذا القرار أنشطة المنتخبات التونسية التي تخضع إجباريا لترخيص مسبق من طرف الوزارة.

وجاء قرار إيقاف الأنشطة الرياضية حرصا من وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني التونسية، على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وللحد منه.

وأشار بيان وزارة الرياضة إلى أن هناك حالة ترقب وانتظار لمزيد من تعميم التطعيم خصوصا في ظل مجهودات الحكومة لتوفير اللقاحات الضرورية خلال هذه الضائفة.

يذكر أن عدد من الأندية أجلت انطلاق تحضيراتها للموسم لجديد في انتظار الحصول على التراخيص اللازمة في ظل الوضع الوبائي الخطير الذي تمر به تونس.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.