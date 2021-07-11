إصابة 12 شخصًا من بينهم أطفال في حادثين منفصلين بمطروح

استقبل مستشفى الحمام المركزي الأحد، 12 شخصًا وذلك إثر انقلاب (تروسيكلين) في حادثين منفصلتين وتم علي الفور إجراء الفحوصات الطبية للمصابين.

وقال محمد الطليمي، مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، إن غرفة الطوارئ تلقت إخطارًا يفيد إصابة 12 شخصًا في حادثين منفصلين حيث أسفر الحادث الأول عن إصابة 7 أشخاص على طريق العكرة.

وأوضح مشرف طوارئ مطروح أن المصابين هم: “محمد حسين النوبى بطيخ، 26 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وسحجات والحالة العامة متوسطة، سامح أحمد حسين 13 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود شوقى أحمد، 57 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعى بالرأس، مجدى حسين النوبى 20 سنة مصاب بكدمات متفرقةبالجسم وسحجات والحالة العامة متوسطة ”.

أضاف مشرف غرفه الطوارئ أن أصيب في نفس الحادث أيضا “ صبرى سيد محمد ابو بكر 15 سنة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، عبدالرحمن عاطف عبدالحليم 16 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالذراع الايسر والحالة العامة متوسطة، حسين النوبى عبد الرحيم 45 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم ”.

وأكد أن الحادث الثاني اسفر عن اصابة 6 اشخاص والمصابين هم “ شيماء احمد ابراهيم غندور 40 سنة مصابه باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وسحجات، مريم عبد الجواد حميده عام واحد مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعى بالرأس، مريم زكريا حميده 12 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وسحجات ".

أشار إلى أن الحادث الثاني: “محمد زكريا حميده 3 سنوات مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعى بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ومكة عبدالجواد حميدة، 9 أشهر، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم”.