الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

802 إصابة و14 وفاة بكورونا فى فنزويلا 

كورونا في فنزويلا
كورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، الأحد، 802 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية: أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 283 ألفا و742 حالة، تعافى منها 266 ألفا و231 حالة.


ويبلغ عدد الحالات النشطة 14 ألفا و233 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 3278 حالة بعد تسجيل 14 حالة جديدة.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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وائل لطفي

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