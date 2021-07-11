«صناعة الفتنة».. الباز يكشف السر وراء البيان المزيف لـ«حماة الوطن»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن حزب حماة الوطن حذر من بيان مزيف منسوب له، يدعو للاحتشاد 15 يوليو الجاري في استاد القاهرة الدولي من أجل تفويض الرئيس السيسي والتأكيد على دعمه في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن نشر البيان المزيف محاولة للاستغلال السياسي لأزمة سد النهضة، ومحاولة لصناعة الفتنة.

وأردف الباز: "مهما نزل الحزب تكذيب للبيان، سيبقى من يصدق أنه كان هناك بيان ودعوة للنزول ثم تراجع عنها، مهما نزل التكذيب لا يزيل آثار الشائعة".

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