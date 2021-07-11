الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل وطالب في حادثي سير بملوي بالمنيا

جثة
جثة

لقى عامل مصرعه بعدما صدمه قطار ركاب متجه إلي محافظات الصعيد أمام مزلقان المعصرة بملوي جنوب محافظة المنيا، كما لقي طالب مصرعه بعدما صدمته سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي مصر أسوان بنفس المركز. 

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادثين، حيث تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثتين إلي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. 

ووقع الحادث الأول، حينما لقى شعبان مصطفي علم الدين، 33 عامًا، عامل عادي مقيم بمعصرة ملوي، مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بمحطة سكة حديد المعصرة، شرق ترعة الإبراهيمية، وتم نقل الجثة إلي مستشفي ملوي العام، وتحرر المحضر رقم 5095 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي. 

ووقع الحادث الثاني بنفس المركز حيث لقي ماركو فيليب أنور رشدي 18 عاما طالب بالمرحلة الثانوية ومقيم بقرية دير البرشا بشرق النيل، بعدما صدمته سيارة أثناء سيره بالطريق العام مصر أسوان الزراعي، وتحرر المحضر رقم 4939 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي. 

يشار إلى أن محافظة المنيا شهدت قبل أيام حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بزمام مركز المنيا، ونتج عن ذلك مصرع 2 وإصابة 9. 

وانتقلت سيارات الإسعاف والجهات الأمنية وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بحرى المدافن الجديدة بعد كمين الصفا بمركز المنيا، نتيجة السرعة الزائدة. 

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهما محمود م ج، 47 سنة، مدرس، مقيم بمدينة المنيا، عادل.م.ع، 45 سنة، مقيم بمركز سما لوط، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، كما أصيب في الحادث 9 أشخاص تم نقلهم للمستشفى وتقرر خروجهم جميعا بعد تماثلهم للشفاء وتحسن حالتهم الصحية.

المنيا مصرع عامل صدمه قطار مصرع طالب صدمته سيارة قري مركز ملوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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