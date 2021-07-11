الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز يحذر من موجة شائعات عن سد النهضة: أفطنوا لحديث الرئيس

محمد الباز
محمد الباز

حذّر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، من موجة شائعات وأكاذيب حول تحركات الدولة المصرية في ملف سد النهضة.

 

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار": "اتفاقية إعلان المبادئ في 2015 وثيقة تقول لا بد أن نصل لاتفاق قانوني ملزم، وقبلها لم يكن معنا شيء نذهب به لمجلس الأمن، ونقول إن إثيوبيا خالفت الاتفاق، لكن أعداء البلد يروجون عكس ذلك، ويدعون كذبا أنها السبب في بناء السد".

 

وأردف الباز: "السد تم تدشينه في أبريل 2011، والوثيقة وقعت في 2015 لحفظ حق مصر، لكن يروجون العكس كنوع من الاستغلال السياسي".

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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