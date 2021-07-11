الاقتصاد الرقمى: بناء مصر الرقمية يستهدف تدريب 220 ألف شاب خلال عام

قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن افتتاح ١١ مركزا للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ستخدم الشباب وخاصة في المحافظات والأقاليم وتصب في منظومة بناء القدرات المصرية، لافتة إلى أن هذه المشروعات تفتح شهية القطاع الخاص للاستثمار في مصر وتحفز المستثمرين علي الاستثمار في الكوادر البشرية.

أكد رئيس الشعبة، لـ"الدستور" أن مصر تمتلك مقومات كبيرة للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تأهيل الشباب وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين متوقعًا زيادة أعداد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العامين المقبلين.

أوضح خليل أن صناعة التعهيد تجذب استثمارات جديدة، وأصبحت مصر أحد أكبر مقاصد التعهيد وخدمات العابرة للحدود وهناك إمكانية لتوفير ٢٠ ألف فرصة عمل للشباب بعد إنشاء مراكز للدعم الفني في مصر، موضحًا أن وزارة الاتصالات تسعي إلى تأهيل وتدريب ٢٢٠ ألف شاب علي ادوات تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الحالي.

وقال خليل إن القيادة السياسية أكبر الداعمين للشباب خلال المرحلة الحالية وتم الاستعانة بالقيادات الشبابية بعد تأهيلها في البرنامج الرئاسي بهدف خلق جيل كامل من الشباب قادر علي تحمل المسئولية خلال المرحلة المقبلة.

أشار رئيس الشعبة إلى أن الانتهاء من منظومة التحول الرقمي والشمول المالي ستحفز قطاع الأعمال علي مزيد من الاستثمارات في بناء القدرات بهدف إتاحة فرص عمل للشباب في السوق المحلية والإقليمي والعالمي.