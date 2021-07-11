منى زكي: بدأت «الجواهرجي» مع هنيدي وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور

دخلت النجمة منى زكي خلال الأيام القليلة الماضية معسكرا مغلقا من أجل تصوير فيلم "الجواهرجي" رفقة الفنان محمد هنيدي في تجربة كوميدية جديدة ومختلفة من أجل العرض خلال الفترة القادمة بعد تالقها خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “لعبة نيوتن” الذي حقق نجاحا مبهرا.



وقالت منى لـ"الدستور"، إنها بدأت بالفعل تصوير العمل الجديد مع الفنان محمد هنيدي"، معبرة عن أمنياتها لتحقيق الفيلم نجاح غير مسبوق في السينما حيث يبذل طاقم العمل مجهودا كبيرا خلال الفترة الحالية من أجل خروج الفيلم في صورة مميزة.



وعبرت عن سعادتها لخوض تلك التجربة مع الفنان محمد هنيدي وطاقم العمل حيث أن هذه التجربة أعادتها للتعاون مع الفنان محمد هنيدي بعد أكثر من 20 عاما، حيث اشترك الثنائي في بطولة محمد هنيدي الأولى والتي أخرجت أجيالا سينمائية من خلال "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

آخر أعمال منى زكي

يذكر أن مسلسل لعبة نيوتن كان آخر أعمال النجمة منى زكي خلال شهر رمضان الماضي وحقق ناتشارا واسعا ويعرض العرض الثاني له حاليا عبر قنوات دي إم سي، والمسلسل شارك في بطولته مع النجمة منى زكي، كلا من الفنان محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن يُعرض مسلسل لعبة نيوتن في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على الشاشة خلال الموسم الرمضاني.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصيات المسلسل ومنها هنا التي قامت ببطولتها الفنانة منى زكي وكذلك شخصية مؤنس التي قام بدورها الفنان محمد فراج وشخصية حازم التي أداها الفنان محمد ممدوح.