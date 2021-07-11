الباز يدعو للتبرع بأموال الحج هذا العام: لا تؤجل الثواب

أطلق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، دعوة لعمل الخير، من الراغبين في الحج هذا العام أن يتبرعوا بكافة تكاليفه لغير القادرين.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"عدد كبير من الناس بيحجوا للمرة الثانية أو الثالثة، وعدد كبير كان ينتوي الحج هذا العام، راصد ميزانية للحج، أدعو كل من انتوى الحج أن يتبرع بها لأي وجه من وجوه الخير، من أول صندوق تحيا مصر، والجمعيات الخيرية والمستشفيات، والحالات الموجودة حوالينا التي تحتاج من يوفر لها القوت".

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