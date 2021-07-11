«الوزراء» يكشف سعر الوحدات السكنية ببدر للموظفين الراغبين في الانتقال للعاصمة الإدارية

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تجهز وحدات في مدينة بدر للموظفين الراغبين في الانتقال، حيث سيتم تخصيص 14 ألف وحدة سكنية لهم مقابل دفع 25% من ثمنها أي 110 ألف جنيه.

وقال «سعد» إن مساحة الشقة 118 مترا مربعا كاملة التشطيب فوق المتوسط، وسيكون سعرها مخصوم منه ثمن الأرض والمرافق والمواطن سيحصل على الشقة بـ450 ألف جنيه فقط، وسيخصم باقي ثمن الشقة من بدل الانتقال المخصص من قبل الحكومة وبعد 7 سنوات ستكون الشقة ملك الموظف.

وأكد المستشار في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة» أن الحكومة توفر حزمة من المحفزات للموظفين المنتقلين للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، أولها توفير بدل انتقال للموظفين بقيمة 2000 جنيه تضاف على المرتبات، لمن يرغب في الانتقال سواء بمواصلات نقل عام أو بسيارته الخاصة.

وأردف أن كل وزارة سترسل مجموعة من موظفيها للعمل من العاصمة الإدارية في آخر 3 أشهر من هذا العام، لتجربة كافة الأنظمة الحديثة، وسيكون هناك أرشيف إلكتروني لكل الوزارات داخل دولاب العمل الحكومي بالعاصمة الإدارية، متابعا: «الوزارات رشحت مجموعة من أفضل موظفيها، وهم من تتوسم كل وزارة فيهم الكفاءة، وتم إخضاعهم لدورات تدريبة مكثفة وامتحانات خاصة بالمهارات للانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة».

وأضاف أن هناك 3 وسائل للانتقال للعاصمة الإدارية، هي:

الأولي «الأتوبيسات المكيفة الجديدة»

وستعمل لنقل الموظفين من نقاط محددة داخل القاهرة والجيزة وإعادتهم مرة أخرى من الحي الحكومي، ومقرر أن تتعاقد وزارة النقل مع الشركات المشغلة لهذه الأتوبيسات مقابل دفع الموظفين ثمن الانتقال من البدل المخصص لهم.

والثانية «القطار المكهرب»

ويربط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة وستكون بداية التشغيل التجريبي له في أكتوبر المقبل.

والثالثة «المونوريل» فسيكون على المواطن أن يختار الوسيلة التي تناسبه.