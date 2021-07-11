«أمازون» تبتكر جهازا لمراقبة نوم عملائها بالرادار

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن شركة أمازون حصلت على الضوء الأخضر من قبل المنظمين الفيدراليين لنشر جهاز استشعار رادار يراقب نوم الناس.

ومنحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، الجمعة الماضي، شركة أمازون الضوء الأخضر لاستخدام تقنية مستشعر الرادار لاكتشاف الحركة في ثلاثة أبعاد و"تمكين وظائف تتبع النوم بدون تلامس".

وجاء حكم لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الإيجابي بعد أيام من إعلان مؤسس أمازون جيف بيزوس استقالته من منصب الرئيس التنفيذي والترويج لآندي جاسي، الذي كان يدير سابقًا شركة أمازون للحوسبة السحابية.

وكتب موقع أمازون في ملف بتاريخ 22 يونيو انه يسعى للحصول على الموافقة لتسويق جهاز الرادار، وقال "ستسمح أجهزة Radar Sensors للمستهلكين بالتعرف على مشكلات النوم المحتملة."

ويقترح عملاق التكنولوجيا أن العنصر سيمكن الأشخاص من مراقبة النوم بدقة مع إعاقات الحركة أو الكلام أو اللمس.

ولم تعلق أمازون على الفور على موافقة الحكومة الفيدرالية.

وخلال هذا الأسبوع ، أعلن مؤسس الشركة جيف بيزوس رسميًا أنه سيسلم مقاليد الرئيس التنفيذي إلى آندي جاسي ، الذي كان يدير سابقًا أعمال الحوسبة السحابية في أمازون.

تعمل الشركة أيضًا على تعزيز قدرات أجهزتها مثل مكبرات الصوت Echo التي يتم تنشيطها صوتيًا كما يسمح انتصار الشركة لها بالمضي قدمًا في جهاز "يتيح وظائف يمكنها تتبع النوم بدون تلامس".

وفي وقت سابق من هذا العام ، أوضح بيزوس أنه يعتزم التراجع عن الأعمال اليومية للشركة والتركيز على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة.

وأراد بيزوس أيضًا مزيدًا من الوقت لمتابعة مشاريع جانبية، بما في ذلك شركته لاستكشاف الفضاء Blue Origin.

وظل وصف التقنية الجديدة غامضًا، لكن وكالة بلومبرج أشارت إلى أن التسجيل الشهر الماضي أكد أنه لن يكون جهازًا محمولًا.

ويرى خبراء ان مثل هذا الجهاز قد يعد انتهاكا لخصوصية العملاء، فلم تعلن امازون عن كيفية الحفاظ على سرية بيانات عملائها.