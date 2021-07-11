شكري يبحث مع نظيره السلوفيني تطوير العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مع نظيره السلوفيني أنزيه لوجار سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، وتناول مجمل الملفات الإقليمية.

وقدم شكري التهنئة لتولي سلوفينيا رئاسة الاتحاد الأوروبي، في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.

شكري يلتقي نظيره المالطي

والتقى وزير الخارجية، في وقت سابق اليوم، نظيره المالطي ‫إيفارست بارتولو للتباحث حول أوجه التعاون الثنائي، على هامش زيارته إلى بلجيكا.

وأوضحت وزارة الخارجية أن شكري ونظيره المالطي بحثا أيضا مواصلة التشاور إزاء الملفات الإقليمية محل الاهتمام المُشترك كالأزمة الليبية ومكافحة ظاهرتيّ الإرهاب والهجرة غير المشروعة.

شكري يلتقي نظيره الإسرائيلي

كما التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد ويؤكد على ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة، على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل بحسب وزارة الخارجية.

شكري يتوجه لبلجيكا

وكان وزير الخارجية توجه اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكري لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.