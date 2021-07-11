وزير القوى العاملة ومحافظ سوهاج يلتقيان العمالة العائدة من الخارج

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأحد، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في جلسة حوارية بعنوان: "تحديات العمل النقابي والاستعداد للانتخابات النقابية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦" وافتتاح دورة العمالة العائدة من الخارج على ريادة الأعمال الموجودين في المحافظة لمساعدتهم لعمل مشروعات صغيرة لهم"، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد حماد رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج، وآمال عبد الموجود، وكيل وزارة القوي العاملة للعلاقات الدولية ، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني، الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية، ونادر عبدالظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج.

وفي كلمته، رحب محافظ سوهاج بوزير القوى العاملة والحضور جميعا داخل ديوان المحافظة مؤكدا أن المحافظة بكل وحداتها وأجهزتها تولي العمالة العائدة رعاية مستمرة وتوفر لهم كل أوجه الدعم اللازم لإنجاح مشروعاتهم، وإنهاء إجراءات التراخيص اللازمة دون معوقات وفي أقل فترة زمنية ممكنة.

وأكد وزير القوى العاملة أن الدولة وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، لافتًا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكي يطمئن على نجاح المشروعات التي تقدموا بها، مشيدا بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة، وجهاز مشروعك، والتعاون مع جهات أخرى معنية منها بنك ناصر لخدمة أبنائنا من العمالة العائدة من الخارج وخريجي التدريب، مشيرًا إلي أن مبادرة "سجل نفسك" التي أطلقتها الوزارة في 12 مارس الماضي للعمالة المصرية في الخارج، تم إطلاقها من الدولة لخدمة أبنائها في دول العالم، حتى يتسنى عمل قاعدة بيانات كاملة عنهم تسهل التواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلقى طلباتهم وتنفيذها بدون فرض أي استحقاقات ناتجة عن هذا التسجيل.



ودعا سعفان المصريين العائدين من الخارج الحاضرين اللقاء، أن يدعو أصدقائهم ومعارفهم الموجودين في الخارج بسرعة تسجيل بياناتهم في الحملة على موقع الوزارة الرسمية، وتوعيتهم بأهمية تلك الحملة لهم وما تحققه لهم من مزايا وحقوق، وكذا التصدي للشائعات التي يطلقها أعداء الوطن.



أضاف الوزير أن التنظيم النقابي المصري هو دائما حكم العدل بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين مطالب العمال ومصالحهم ومصالح أصحاب الأعمال، مقدما الشكر لأعضاء ذلك التنظيم بما يصب في صالح زيادة الإنتاج وتحقيق الرضا لدي العمال، ومع رواج العملية الإنتاجية ينمو الاقتصاد الوطني في ظل مناخ عمل آمن .

واستمع وزير القوى العاملة ومحافظ سوهاج لأفكار بعض المشروعات المقدمة من بعض العاملين العائدين من الخارج، والمشكلات التي واجهتهم في التقدم على مشروعاتهم للجهاز وكذلك أفكارهم عن وظائف القطاع الخاص ورغبته في امتهان تلك المهن والتدريب عليها، وفرص التدريب التي تتيحها لهم مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

ووجه الوزير بعمل ندوات توعية لمساعدة أبناء محافظة سوهاج وعقد مؤتمرات جماهيرية للتعريف بدور القوى العاملة واتحادات العمال ودورها في خدمة العمال.

من جانبه رحب هشام ابو زيد مدير المديرية بالوزير والحضور، مشيرًا إلي أن الوزارة قامت بعرس الانتخابات النقابية في عام ٢٠١٨، َحيث تم تأسيس ٧٠ لجنة نقابية، والانتخاب على ٦٠ لجنة منهم، وقامت المديرية باتخاذ كل الإجراءات القانونية لتأسيس النقابات، وفقا لما نص عليه قانون التنظيمات النقابية.

من ناحيته، قدم رئيس الاتحاد المحلي بالشكر للوزير ومحافظ سوهاج بالنيابة عن الاتحاد المحلي وعمال سوهاج على الدعم المقدم لهم في كل الأوقات.