رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفدًا من الحكام الدوليين والإعلاميين الرياضيين

يحضرون نهائي البطولة الصيفية الأولى لكرة القدم للمصالح الحكومية

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وفدا من الحكام الدوليين والإعلاميين الرياضيين فى مستهل زيارتهم لحضور نهائي البطولة الصيفية الأولى لكرة القدم للمصالح الحكومية بالمحافظة والتى تنظمها جامعة بنى سويف، وذلك بحضور الدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والكابتن توني عثمان الحكم الدولي السابق.

حيث شارك في البطولة 12 فريقاً من المصالح الحكومية بالمحافظة للتنافس على الفوز بكأس الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بإستاد بنى سويف، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا حرصاً على سلامة الجميع.

وأكد الدكتور منصور حسن دعم الجامعة الكامل لكافة الأنشطة وخاصة الرياضية سواء كانت للطلاب أو للعاملين والحرص على تنظيم أنشطة رياضية خارج الجامعة لخلق روح المنافسة بين المصالح الحكومية المختلفة، ولدعم وتعزيز الحركة الشبابية والرياضية لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عدة على جسم الإنسان، حيث إنها تَنعكس على صِحته البدنية، وتساهم في تحسين النشاط الذهني ورفع مستوى التركيز، بالإضافة إلى أنها تعمل على التقليل من التوتر وطرد الأفكار السلبية.

وقام رئيس جامعة بنى سويف بتكريم كل من الكابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، والكابتن سمير عثمان الحكم الدولى السابق والمحلل الرياضى بقنوات on time sport، ، والإعلامى وائل إبراهيم بقناة النيل للرياضة، والإعلامي خالد عبد العاطى (التليفزيون المصرى، والإعلامى محمد عطفى رئيس مجموعة شركات العطفى للإنتاج الفنى.

كما تم تكريم الإعلامي خالد حسن المذيع بقنوات A.R.T ، والكابتن أشرف محمود الإعلامى والصحفى بجريدة الأهرام ورئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، والإعلامية شرين خالد الإعلامية بالتليفزيون المصرى.

كما أعلن رئيس جامعة بني سويف، حصول فريق الجامعة على لقب بطولة المصالح الحكومية لكرة القدم " كأس الدكتور منصور حسن" وصعوده لبطولة الجمهورية، وذلك بعد تغلبه على نظيرة فريق مديرية التربية والتعليم خلال ضربات الترجيح بهدف نظيف.



حضر المباراة النهائية ومراسم التتويج، الكابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، والكابتن توني عثمان الحكم الدولي السابق، ونخبة من الحكام الدوليين تضم الكابتن محمد معروف والكابتن سمير عثمان والكابتن فهيم عمر والكابتن أيمن بدره والكابتن أيمن دجيش، وكوكبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل وخارج المحافظة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .



وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على تنظيم أنشطة رياضية متنوعة لخلق روح المنافسة بين العاملين بالمصالح الحكومية المختلفة، بهدف تعزيز مكانة الرياضية بين جموع العاملين والتي تنعكس إيجابيا على تحسين قدرتهم البدنية وتساهم في تحسين النشاط الذهني ورفع مستوى التركيز، بالإضافة إلى أنها تعمل على التقليل من التوتر وطرد الأفكار السلبية و تنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل .