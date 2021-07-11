بدء المؤتمر الصحفي لفيلم «الكاهن» بحضور مخرجه عثمان أبو لبن (صور)

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لفيلم الكاهن الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وذلك وسط حضور المخرج عثمان أبو لبن الذي انتهي من تصوير العمل بالكامل حيث يقام المؤتمر داخل أحد الفنادق الكبري المطلة على نهر النيل ووسط حضور عدد كبير من القنوات الفضائية والصحفيين المكلفين بتغطية المؤتمر .



وانتهى أبطال فيلم الكاهن، مؤخرا من جلسة تصوير أفيشات العمل المقرر عرضة في السينمات قريبا، منهم الفنانة درة والفنان حسين فهمى والفنان محمود حميدة والفنان جمال سليمان والفنان إياد نصار.

وكشف منتجو العمل عن تفاصيل عدد من الأعمال السينمائية المختلفة خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال شركة benchmark؛ والتي من ضمنها اقتمة حفلات مثل حفل المطرب عمرو دياب بينما كانت شركة add dimension التي قامت بعمل دعم كبير لفيلم مش انا للفنان تامر حسني في السعودية مشيرا إلى أن هناك دعم كبير من المستشار تركي ال شيخ .

"الكاهن" من بطولة النجم إياد نصار والنجمة درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذرعن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.



وكان من المفترض أن يشارك الفنان هاني سلامة في بطولة الفيلم ولكنه اعتذر بشكل رسمي منذ شهور قليلة بينما ينتمي العمل إلي توعية أفلام الرعب والاكشن .



ويقدم الفنان إياد نصار فى فيلمه الجديد "الكاهن" بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق.



ويعد الفنان حسين فهمي أحد أبطال الفيلم يعيش حالة من النشاط الفني وخاصة السينمائي حيث يواصل تصوير فيلم الفارس بطولة الفنان احمد زاهر والفنانة ملك أحمد زاهر والفنان صلاح عبدالله وآخرون وهو من تأليف حسام موسى ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز .

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