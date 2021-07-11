خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: أقنعنا مجلس الأمن بخطورة سد النهضة على السلم الدولى

أكد محمود سلامة، الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، نجاح الدبلوماسية المصرية فى إدارة ملف قضية سد النهضة الإثيوبى، معتبرًا أن انعقاد مجلس الأمن فى جلسة خاصة لمناقشة القضية انتصار مصرى، ودليل على الثقل الدولى الذى تتمتع به مصر.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن جلسة مجلس الأمن الأخيرة تتبعها تحركات دبلوماسية تقودها عدة دول؛ لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، معتبرًا أن «استنفاد الحلول الودية يعطى لمصر الضوء الأخضر لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمنيها المائى والقومى».

■ سبق للمجلس أن استمع لوجهات نظر الدول الثلاث حول قضية سد النهضة العام الماضى، فما الجديد هذه المرة؟

- قد يعتقد البعض أنه بانتهاء جلسة مجلس الأمن، التى عقدت مساء الخميس الماضى، تكون العاصفة قد هدأت ومرت خطوات إثيوبيا الأحادية المتمثلة فى إعلان بدء الملء الثانى لخزان السد دون مساءلة دولية كما حدث فى العام الماضى.

وفى الحقيقة أن الجلسة الأخيرة تختلف عن جلسة العام الماضى كثيرًا؛ فبالإضافة إلى كونها جلسة استماع لجميع الأطراف، تقدمت تونس بمشروع قرار يتضمن مجموعة من القرارات التى من شأنها أن تقلل من حدة الخلاف بين الدول الثلاث وتعيد الجميع إلى طاولة التفاوض.

كما تضمن مشروع القرار أن تتوقف إثيوبيا عن تنفيذ الملء الثانى؛ لأن ذلك يقوض العودة إلى المفاوضات ويدفع نحو مزيد من التوتر بين أطراف الأزمة، علاوة على ذلك، فقد حدد مشروع القرار المفاوضات بحدود زمنية واضحة تمتد إلى ستة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق، وحثّ المراقبين الدوليين على التوسع فى أداء دور أكبر فى حل الأزمة.

■ كيف ترى مكاسب مصر والسودان من انعقاد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة قضية السد؟

- ما حدث هو اعتراف دولى بأن هذه القضية تمثل تهديدًا للسلم والأمن فى المنطقة بعيدًا عن كونها مجرد قضية تنموية، كما يدعى الجانب الإثيوبى، وهو ما اتضح فى كلمات معظم مندوبى الدول الأعضاء فى المجلس، إضافة إلى حضور المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التى أقرت بدورها بأن التغيرات المناخية ستفرض فترات من الجفاف الحاد وأخرى من الفيضانات العنيفة حتى عام ٢٠٤٠، الأمر الذى يعنى احتمالية أكبر لتضرر دولتى المصب، مصر والسودان، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث.

ولعل هذه التصريحات كانت تمهيدًا جيدًا؛ لكى يستشعر مندوبو الدول الأعضاء فى المجلس حجم الخطر الذى يهدد شعبى مصر والسودان من ناحية، وما يمكن أن تتخذه مصر من خطوات لحماية أمنها وحياة مواطنيها من ناحية أخرى.

■ ما المشترك بين تعليقات مختلف الدول على قضية السد؟

- جاءت كلمات البعض داعمةً بقوة لموقف مصر والسودان المتشابه فى كثير من أركانه، وجاء البعض الآخر محايدًا إلى حد كبير، ولكن الأمر الواضح هو أن كلمات الجميع تضمنت بشكل أو بآخر النقاط التى تضمنها مشروع القرار التونسى، وكذلك تضمنت عروضًا بتقديم المساعدة وتبادل الخبرات فيما يخص إدارة المجارى المائية الدولية.

■ كيف تقيّم الموقف المصرى قبل وأثناء الجلسة؟

- كان ثابتًا، حيث وضع مجلس الأمن أمام مسئولياته فى الدفع نحو التوصل إلى حل سلمى واتفاق ملزم لجميع الأطراف، ومنظم، حيث تم التمكن من الاجتماع بمعظم مندوبى الدول الأعضاء فى المجلس قبل انعقاد الجلسة وشرح وجهة النظر المصرية لأبعاد وطرق إدارة الأزمة.

وكان واثقًا، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن المجلس لا بد أن يتبنى مشروع القرار استنادًا إلى مبدأ «الدبلوماسية الوقائية»، وإلا يكون قد تخلى بذلك عن تحمل مسئولياته.

■ من وجهة نظرك.. هل رفع مجلس الأمن يده عن قضية السد؟

- لا، أعتقد أن ما يدور فى أروقة مجلس الأمن من اجتماعات ومباحثات خلال هذا الأسبوع هو ما سيحدد المسار المستقبلى لحلحلة الأزمة، فمعظم الدول الأعضاء أيد العودة إلى التفاوض تحت راية الاتحاد الإفريقى وبمراقبة دولية.

كما عرضت روسيا إجراء مفاوضات خلال هذا الأسبوع، وإذا ما تمكنت من تقريب وجهات النظر فلا داعى للتصويت على مشروع القرار التونسى، وهو ما يضعنا أمام تساؤل مشروع مفاده: ما الذى تمتلكه روسيا من أوراق لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة ولا تمتلكه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى؟ وهو ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة.

ومن خلال الإصرار المصرى السودانى على موقفيهما للحفاظ على أمنهما وسلامة شعبيهما، فإن الأمر متوقف على تخلى الجانب الإثيوبى عن تعنته وإبداء المرونة المطلوبة للحد من تفاقم الأزمة، فإذا حدث ذلك قبل الثلاثاء المقبل، فلن تطلب تونس التصويت على القرار، وإذا لم يحدث وتأكدت مصر والسودان وتونس من دعم تسع دول على الأقل لمشروع القرار، فسوف تطلب تونس التصويت على القرار بحلول الجمعة المقبل على أقصى تقدير.

ويسهل على الجميع استقراء موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار الذى لا يتضمن عملًا عدائيًا أو يقلل من السيادة الإثيوبية أو يفرض وصاية على قرارات الدول أطراف الأزمة، إلا إذا استخدم أحد الأعضاء الدائمين الخمسة حق النقض «فيتو» ضد مشروع القرار، الأمر الذى يشرعن لمصر اتخاذ ما تراه ملائمًا من خطوات لحماية أمنها وحياة مواطنيها كما صرح وزير الخارجية مرارًا.