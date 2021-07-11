«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

هناك جملة مأثورة كان الرئيس الهندى الراحل «أبوبكر زين العابدين أبوالكلام» يرددها تقول: «إن الحلم ليس ما يأتيك فى الخيال وأنت نائم وإنما الحلم هو ما يمنعك من النوم»، الأحلام الكبيرة هى التى تمنعك من النوم وتدفعك دائمًا للعمل والاجتهاد والتعلم وحشد كل القدرات لتحقيقها.

فى الحقب الماضية كانت التطلعات والآمال عظيمة، أحلام لملايين من المصريين تمنوا أن يجدوا بلدهم ينهض ويتخلص من مرض الفقر والجهل والتراجع فى كل المجالات، وأن ينعموا بالرخاء الحقيقى وليس المزيف المبنى على دعاية كاذبة، وأن يجدوا إدارة حاكمة تنظر لمصر فى مشاريع النهوض والتنمية المستدامة بشكل عادل، ولا تركز فقط على العاصمة والمدن الكبرى وتضع ما يزيد على نصف السكان بقرى ونجوع مصر فى ذيل اهتماماتها.

لا أبالغ حين أضع مشروع مبادرة «حياة كريمة» فى كفة وكل المشروعات التنموية العملاقة التى شاهدناها خلال السنوات الـ٧ الماضية فى كفة أخرى، المبادرة فى حد ذاتها هى الأعظم على الإطلاق فى تاريخ مصر الحديث، والأكثر إنسانية، تستهدف تغيير حياة حوالى ٦٠٪ من الشعب المصرى، بما يعادل ٥٨ مليون نسمة فى القرى والنجوع والمناطق العشوائية فى المراكز والحضر، للارتقاء بمستواهم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى وعمل تغيير إيجابى فى مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية من خلال تحسين جودة التعليم والصحة والزراعة والاتصالات وقطاع البُنى التحتية.

كانت أقصى أحلام المصريين فى القرى والنجوع بسيطة وإنسانية إلى أقصى درجة، مثل: رصف طريق يربط بين القرية والمركز التابعة له، بناء وتطوير وحدة صحية أو مستشفى، الحصول على موافقة هيئة الأبنية التعليمية لبناء مدرسة، أو مطالبة عضو مجلس نواب بالتدخل لوضع القرية على قائمة الأولوية لمشروعات الصرف الصحى والمياه، أو إنشاء وحدة محلية ومكتب بريد وتطوير مركز شباب، أو توفير فرصة عمل حكومى أو فى القطاع الخاص لشباب القرى خريجى الجامعات والمعاهد والدبلومات. لم يكن فى مخيلة المصريين فى هذه القرى أن الدولة يمكن أن تهتم بهم بنفس القدر الذى تهتم به بمواطنى المدن والعاصمة، لكن أحلامهم البسيطة هذه ستصبح واقعًا مع مبادرة «حياة كريمة» التى ستحقق لهم أكثر مما كانوا يحلمون به، وستغير حياتهم فى صورة تقلل من بحثهم عن خيارات أفضل للحياة عبر الهجرة غير الشرعية أو السفر للمدن الكبرى لإيجاد فرص عمل وجودة حياة ومعيشة تضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار الاجتماعى.

المبادرة لا تقوم فقط على مؤسسات الدولة، بل على شراكة بين مكونات المجتمع الثلاثة «الحكومة والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص»، مؤسسات الدولة ممثلة فى ٢٠ وزارة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب أكثر من ٢٣ جمعية مجتمع مدنى، ثم الضلع الثالث والمشارك فى تنفيذ المبادرة وهو القطاع الخاص من شركات ومصانع سيتم التعاقد معها لتوفير كل احتياجات المشروعات التى سيتم تنفيذها فى القرى المستهدفة.. وتنقسم المبادرة لثلاث مراحل على ثلاث سنوات، بما يعادل ١٥٠٠ قرية فى كل مرحلة، بما مجموعه ٤٥٠٠ قرية وتوابعها على مستوى الجمهورية، وخصص لها «٦٠٠ مليار» جنيه بمعدل ٢٠٠ مليار لكل مرحلة، على أن تشمل المرحلة الأولى منها القرى الأكثر فقرًا التى يتجاوز الفقر بها ٧٠٪ والتى تحتاج لتدخل سريع، ثم المرحلة الثانية التى يمثل الفقر فيها أكثر من ٥٠٪ وأقل من ٧٠٪، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة والتى تبلغ نسبة الفقر بها أقل من ٥٠٪.

المشروع كبير وطموح ويحتاج تضافر كل الجهود لإنجازه وإنجاحه وتحقيق كل أهدافه، لكن ما أتمناه فى هذا المشروع أن يتم التركيز فى الخطاب الحكومى للجمهور على كيف ستغير مبادرة «حياة كريمة» حياة ملايين المصريين فى القرى المستهدفة على مستوى التشغيل وتوفير فرص العمل، وكما يقول المثل الصينى الدارج «لا تعطنى سمكة لكن علمنى كيف أصطاد»، وهنا لا أتحدث عن توظيف فى الجهاز الإدارى للدولة، لأن ثقافة السعى للوظيفة الحكومية يجب أن تتغير وأن يتم نشر ثقافة وفلسفة العمل الحر ومشاريع ريادة الأعمال، وأن يكون دور الدولة هنا هو التنظيم والتسويق وتوفير التمويل وخلق بيئة عمل صحية للنهوض الاقتصادى عبر التشريعات وخلافه.

ومن هذا الطرح، لا أستبعد فى المستقبل القريب أن تعلن الدكتورة «نيفين جامع»، وزيرة التجارة والصناعة والمسئولة الأولى عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن شراكة بين الوزارة والبنك المركزى والبنوك المصرية وشركات التمويل الصغيرة التابعة لها، لتكون هذه الشراكة فى صلب مبادرة «حياة كريمة»، وتخصص مثلًا ١٠٠ مليار جنيه كقروض لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة القائم عليها شباب ومواطنو القرى محل التطوير التى تستهدفها «حياة كريمة»، بفائدة ٥٪، كمشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والتجارى والصناعى والخدمى، على أن يتم التسويق بشكل كبير سواء إعلاميًا أو على الأرض عبر ممثلى السلطة التنفيذية والمجتمع المدنى لهذه المبادرة وكيفية الاستفادة منها، ويمكن هنا أيضًا الإعلان عن فتح مكاتب وفروع لجهاز تنمية المشروعات فى القرى والمراكز المستهدفة، وأعتقد أن هذه الخطوة لو تحققت ستكون لها مكاسب أخرى على مستوى توسيع دائرة المستفيدين من عملية الشمول المالى وإدخال قطاعات كبيرة من المواطنين فى المنظومة المصرفية، وقد نضمن مع هذا الأمر بعد ثلاث سنوات أن تتحول كل الخدمات الحكومية فى القرى المستهدفة لخدمات إلكترونية، وبالتالى دعم الهدف الأكبر وهو التحول الرقمى فى كل مصر وفق رؤية ٢٠٣٠.

تطوير القرى وتحسين حياة مواطنيها على جميع المستويات يحتاج إلى أن ترافقه بشكل متوازٍ تنمية مستدامة، والتنمية لن تأتى إلا بتحويل كل هذه القرى لتكون قرى منتجة، فهناك صناعات حرفية ويدوية وزراعية وغذائية فى كثير من الريف المصرى يمكن بالمساعدة الحكومية تطويرها وتوسيعها وتسويق منتجاتها داخل مصر وخارجها، ولو تحقق ذلك سنضمن القضاء على الفقر والبطالة بتوفير فرص العمل اللائقة، ووقتها سيستمر تأثير مبادرة «حياة كريمة» لعقود وستكون النقطة المضيئة الأهم فى الجمهورية الجديدة.