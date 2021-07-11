الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكري يبحث مع نظيره المالطى الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره المالطي ‫إيفارست بارتولو للتباحث حول أوجه التعاون الثنائي، على هامش زيارته إلى بلجيكا.

 

وأوضحت وزارة الخارجية أن شكري ونظيره المالطي بحثا أيضا مواصلة التشاور إزاء الملفات الإقليمية محل الاهتمام المُشترك كالأزمة الليبية ومكافحة ظاهرتيّ الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

 

شكري يتوجه لبلجيكا

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

 

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكري لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.

مصر مالطا سامح شكري بلجيكا الهجرة غير الشرعية

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