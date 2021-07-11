أعلام «طالبان» في جنازة!

الشرطة الباكستانية زعمت، أمس الأحد، أنها فتحت تحقيقًا بشأن رفع أعلام حركة «طالبان» الأفغانية، وترديد شعارات مؤيدة للحركة، فى جنازة بمدينة بيشاور، عاصمة إقليم خيبر- باختونخوا، شمالى غرب البلاد. فى حين تواصل الحركة تمددها فى جميع أنحاء أفغانستان، منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية، وتجنى مكاسب كبيرة، على الأرض!

لم تعتقل الشرطة الباكستانية أى شخص على صلة بهذا العمل، الذى وصفه مسئول فى شرطة بيشاور بأنه «مستهجن»، وأثار سخط كثيرين، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعى، تظهر فيها بوضوح أعلام الحركة الإرهابية، التى لا تزال ترفض قطع علاقتها بتنظيم القاعدة، وتوقفت عن استهداف القوات الأمريكية والدولية، عقب التوقيع على اتفاق الدوحة، لكنها واصلت قتالها ضد القوات الأفغانية والشعب الأفغانى.

حين استولت «طالبان» على حكم أفغانستان، سنة ١٩٩٦، كانت إسلام آباد أول عاصمة تعترف بها. كما لعبت دورًا بارزًا فى المفاوضات، التى جرت بين واشنطن والحركة الإرهابية، وانتهت بتوقيع اتفاق الدوحة، فى فبراير ٢٠٢٠، ووقتها، ذكر تقييم لوزارة الدفاع الأمريكية أن باكستان «شجعت حركة طالبان على المشاركة فى محادثات السلام، لكنها امتنعت عن ممارسة أى ضغط على الحركة حفاظًا على علاقتها بها». والإشارة هنا قد تكون مهمة إلى أن أسامة بن لادن، مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة، كان مختبئًا فى مدينة أبوت آباد، شمال العاصمة الباكستانية، حين قامت قوات أمريكية، خاصة فى مايو ٢٠١١، بتصفيته، دون استئذان أو إخطار الدولة المضيفة!

فى الآونة الأخيرة، شنت «طالبان» هجمات عديدة على ضواحى عواصم الأقاليم. وأكد وفد الحركة، الذى زار موسكو، الخميس الماضى، لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع فى أفغانستان، أنهم باتوا يسيطرون على ٨٥٪ من أراضى أفغانستان، وزعم أن الحركة تجرى مفاوضات مع ممثلى المجتمع الأفغانى، لتحديد الهيكل العام للدولة. وبالتزامن، أعلن ريك برينان، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، أن الأطقم الطبية تواجه صعوبات فى توصيل أدوية وإمدادات إلى أفغانستان، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن ١٨.٤ مليون شخص يحتاجون مساعدات إنسانية، من بينهم ٣.١ مليون طفل يواجهون سوء تغذية حادًا.

بدا واضحًا أن الحركة قامت بتنفيذ تكتيك تصاعدى لتحركاتها، يتناسب مع وتيرة انسحاب القوات الأجنبية، بعد حرب استمرت عقدين، و«أسفرت عن مقتل ٢٤١ ألف شخص، وكلفت الولايات المتحدة ٢٫٢٦ تريليون دولار»، بحسب دراسة حديثة نشرها معهد واتسون التابع لجامعة براون الأمريكية. ومع توسع نفوذ طالبان، قالت وزارة الداخلية الباكستانية إنها اتخذت جملة من الإجراءات استعدادًا لتدفق محتمل للاجئين الأفغان. كما أعلن بابار افتخار، المتحدث باسم الجيش الباكستانى، عن أن ٩٠٪ من حدود بلاده مع أفغانستان محمية بسياج.

من المناطق الريفية، وجّهت الحركة بوصلتها نحو المدن الكبرى والمعابر، استعدادًا للزحف نحو العاصمة كابول. وتشير غالبية التقديرات إلى أن الحركة قد تتمكن من السيطرة على أفغانستان بالكامل فى غضون ستة أشهر. وبينما يصر الرئيس الأفغانى، أشرف غنى، على أن قواته قادرة على إبقاء طالبان فى مأزق، أكد تقرير للمخابرات الأمريكية أن الحكومة الأفغانية «ستكافح» حتى تستطيع الثبات فى مواجهة الحركة «الواثقة من نفسها». وتوقع آدم كينزينجر، عضو مجلس النواب الأمريكى، «مستقبلًا مظلمًا لأفغانستان»، مؤكدًا أن «طالبان» ستعيدها إلى الوراء.

المعابر تسقط والنفوذ يتمدد، ووسط تلك «المعجنة» أكد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الجمعة، أن قواته ستنهى مهمتها بحلول نهاية أغسطس المقبل، أى قبل الموعد الذى سبق أن حددته واشنطن و«حلف شمال الأطلسى»: ١١ سبتمبر، الذى يوافق الذكرى العشرين لاعتداءات ٢٠٠١، التى أسقطت برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك، وراح ضحيتها نحو ثلاثة آلاف أمريكى. بينما لا تزال محاولات إحياء محادثات الدوحة المتعثرة، مستمرة، منذ توقيع ذلك الاتفاق، الذى وصفوه بأنه «تاريخى»، والذى لم يمنع «طالبان» من شن مزيد من الهجمات، وتحويل أفغانستان إلى أبرز الوجهات الرئيسية للتنظيمات الإرهابية المهزومة، والمنبوذة، فى المنطقة العربية وما حولها، وغالبًا سيتم استخدام هؤلاء لاستحداث تنظيمات إرهابية جديدة.

مع الفوضى والانفلات، وصعود حركة «طالبان» من جديد، سيكون الطريق مفتوحًا لاستقدام مزيد من الإرهابيين وظهور تنظيمات أكثر عنفًا من القاعدة وداعش، كما ستنفتح شهية دول إقليمية للتدخل فى الشأن الأفغانى، مدعومة بأطراف محلية، فى تكرار لما حدث فى العراق، سنة ٢٠١١، بعد انسحاب أمريكى مماثل. وعليه، لم يكن منطقيًا أن تزعم السلطات الباكستانية انزعاجها من رفع أعلام طالبان فى جنازة، إلا لو كان المقصود هو نفى اتهامها بأنها لا تزال تؤوى قيادات بالحركة، وزعماء القاعدة، وتسمح لهم بالعمل من أراضيها!