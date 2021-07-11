مظهر أبوالنجا.. الكوميديان المظلوم

هو واحد من أهم الكوميديانات فى مصر، ورغم أنه لم يأخذ حقه بالشكل الكافى، فإننا ما زلنا نتذكر بعض إفيهاته التى اشتهر بها وأبرزها «يا حلاوة».

ولد فى ١٢ يوليو ١٩٤٠، بمحافظة الدقهلية، وعمل فى البداية موظفًا فى شركة «كابو» للنسيج بالإسكندرية، لكنه ترك الوظيفة واتجه إلى المسرح.

وقبل التمثيل بدأ حياته كمطرب، وكان يقلد بعض المطربين مثل فريد الأطرش، لكنه لم يستمر كمطرب بسبب رفض الجمهور له، حتى العازفون نصحوه بأن يترك مجال الغناء لأن صوته مزعج.

كانت أولى تجاربه عام ١٩٦٩ فى مسرحية «سيدتى الجميلة» مع فؤاد المهندس، ثم تواصلت مسيرته بعد ذلك حتى توفى فى ١ مايو ٢٠١٧ بعد معاناة بسبب الفشل الكلوى وضعف عضلة القلب.