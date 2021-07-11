الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مظهر أبوالنجا.. الكوميديان المظلوم

مظهر أبوالنجا
مظهر أبوالنجا

هو واحد من أهم الكوميديانات فى مصر، ورغم أنه لم يأخذ حقه بالشكل الكافى، فإننا ما زلنا نتذكر بعض إفيهاته التى اشتهر بها وأبرزها «يا حلاوة». 

ولد فى ١٢ يوليو ١٩٤٠، بمحافظة الدقهلية، وعمل فى البداية موظفًا فى شركة «كابو» للنسيج بالإسكندرية، لكنه ترك الوظيفة واتجه إلى المسرح.

وقبل التمثيل بدأ حياته كمطرب، وكان يقلد بعض المطربين مثل فريد الأطرش، لكنه لم يستمر كمطرب بسبب رفض الجمهور له، حتى العازفون نصحوه بأن يترك مجال الغناء لأن صوته مزعج. 

كانت أولى تجاربه عام ١٩٦٩ فى مسرحية «سيدتى الجميلة» مع فؤاد المهندس، ثم تواصلت مسيرته بعد ذلك حتى توفى فى ١ مايو ٢٠١٧ بعد معاناة بسبب الفشل الكلوى وضعف عضلة القلب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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