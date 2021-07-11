الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الرئاسي الليبى» يشدد على ضرورة مراقبة المنافذ والحدود لمجابهة كورونا

محمد المنفي
محمد المنفي

شدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، على ضرورة وضع التدابير الصحية والوقائية بالمنافذ، ومراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية لمجابهة جائحة كورونا، والتأكيد على توعية المواطنين بمخاطرها.

وذكر المجلس- في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية- أن ذلك جاء خلال لقائه مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، حيث بحثا سُبل مكافحة جائحة كورونا، وتسخير جميع الإمكانات للتصدي لها من خلال دعم المراكز والمرافق الصحية في ربوع الوطن كافة.

وأشار المنفي إلى أنه خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة متابعة أوضاع الليبيين العالقين في تونس، وتنفيذ حلول عاجلة لضمان عودتهم إلى ليبيا بأسرع وقت، بعد أخذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

بدوره، أكد الزناتي استعداد الوزارة للتصدي للجائحة، وأنها وضعت خطة لحماية المواطنين وتوعيتهم من الفيروس، والالتزام بأخذ اللقاح المحدد من المراكز الصحية والتسجيل في منظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض المخصصة.

المجلس الرئاسى الليبى المنفى التدابير الصحية كورونا جائحة كورونا

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